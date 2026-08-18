Απίθανος Βαγγέλης Παυλίδης: Σημείωσε χατ τρικ μέσα σε επτά λεπτά στο... πάρτι της Μπενφίκα με την Κάζα Πία [βίντεο] - iefimerida.gr

Απίθανος Βαγγέλης Παυλίδης, έβαλε τρία γκολ μέσα σε επτά λεπτά και υπέγραψε» την ευρεία νίκη της Μπενφίκα με 7-0 κόντρα στην Κάζα Πία.

Η Μπενφίκα είχε εύκολο έργο κόντρα στην Κάζα Πια εκτός έδρας, την… φιλοδώρησε με επτά γκολ και «συνήλθε» με τον καλύτερο τρόπο από την γκέλα της πρώτης αγωνιστικής. Ο Βαγγέλης Παυλίδης επιβεβαίωσε την… αδιανόητη φόρμα στην οποία βρίσκεται, πετυχαίνοντας χατ-τρικ μέσα σε επτά λεπτά, πριν περάσει αλλαγή.

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Εκτός από σκόρερ, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έγινε και «δημιουργός». Στο 14ο λεπτό έδωσε την πάσα στον Ράφα Σίλβα, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να σκοράρει.

Για ακόμη ένα παιχνίδι της Μπενφίκα ο Βαγγέλης Παυλίδης έδωσε... ρεσιτάλ

Από την αρχή του αγώνα, η Μπενφίκα ήταν με το πόδι στο… γκάζι και πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να το αφήσει! Κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 3ο λεπτό του αγώνα με τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι για να έρθει στο 14ο λεπτό ο Ράφα Σίλβα να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν η... σειρά του Βαγγέλη Παυλίδη. Στο 47' ο Έλληνας μεσοεπιθετικός εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Ράφα Σίλβα και σκόραρε για το 0-3.

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Δύο λεπτά μετά, δέχτηκε πάσα εκτός περιοχής, πέρασε με τρίπλες τρεις αμυντικούς και με το αριστερό νίκησε τον τερματοφύλακα της Κάζα Πία, «γράφοντας» το 0-4.

Ωστόσο, ο Έλληνας σέντερ φορ δεν είχε πει την τελευταία του «λέξη». Στο 54ο λεπτό, ο Μπαρέιρο σέντραρε από τα δεξιά και ο Παυλίδης σκόραρε από κοντά, ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ. Πέντε λεπτά μετά, αποχώρησε ως αλλαγή, αφού είχε ήδη κάνει την... δουλειά του.

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Στην συνέχεια η ομάδα του Μάρκο Σίλβα βρήκε δύο ακόμα τέρματα, με αυτογκόλ από τους γηπεδούχους, ενώ το τελικό 0-7 διαμόρφωσε ο Τζον Ντουράν, η νέα μεταγραφή των «αετών» που πέρασε στο γήπεδο ως αλλαγή του Παυλίδη.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει ξεκινήσει «καυτός» μια ακόμα σεζόν με την φανέλα της Μπενφίκα, φτάνοντας αισίως τα 9 τέρματα πριν καν τελειώσει ο Αύγουστος.