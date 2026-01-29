 Βαγγέλης Μαρινάκης: «Μεγάλη, παλικαρίσια πρόκριση με καρδιά νικητή -Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» - iefimerida.gr
Βαγγέλης Μαρινάκης: «Μεγάλη, παλικαρίσια πρόκριση με καρδιά νικητή -Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άγιαξ στο Άμστερνταμ 2-1, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας του επί ολλανδικού εδάφους και μία μεγαλειώδη πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης ο Βαγγέλης Μαρινάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστειλε το δικό του μήνυμα για το κατόρθωμα των Πειραιωτών.

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη:

«Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Μια φανταστική εμφάνιση. Πάθος, δύναμη, καρδιά νικητή. Το πιστέψαμε και το καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας. Το αξίζαμε! ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!».

