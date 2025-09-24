 Αυξάνονται οι πιέσεις για Μουντιάλ με 64 ομάδες -Οι αντιδράσεις και η στάση της FIFA - iefimerida.gr
Αυξάνονται οι πιέσεις για Μουντιάλ με 64 ομάδες -Οι αντιδράσεις και η στάση της FIFA

Το κύπελλο του Μουντιάλ
Το κύπελλο του Μουντιάλ / Φωτογραφία: AP Photo-Martin Meissner
Η FIFA πραγματοποίησε σύσκεψη την Τρίτη (23/9) σχετικά με την επέκταση των ομάδων στο Μουντιάλ το 2030.

To θέμα ρίχθηκε στο τραπέζι μετά από επίσημη υποβολή πρότασης από μια αντιπροσωπεία Νοτιοαμερικανών, στην οποία συμμετείχαν αρχηγοί κρατών από την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, καθώς και ανώτερα στελέχη του ποδοσφαίρου από τη Νοτιοαμερικανική συνομοσπονδία CONMEBOL και τον επικεφαλής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στα κεντρικά γραφεία της FIFA στη Νέα Υόρκη, εντός του Πύργου Τραμπ, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και ο γενικός γραμματέας Ματίας Γκράφστρομ, συνομίλησαν με αρκετούς πολιτικούς και στελέχη ποδοσφαίρου από την Παραγουάη, την Αργεντινή και την Ουρουγουάη.

