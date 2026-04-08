Αυτοψία στα έργα αναβάθμισης στο κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά από την ΕΟΕ - iefimerida.gr

Αυτοψία στα έργα αναβάθμισης στο κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.

Συνοδευόμενος από τον πρώην ολυμπιονίκη και νυν πρόεδρο της ομοσπονδίας κωπηλασίας, Βασίλη Πολύμερο και τον ο CEO της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, έλεγξαν την εξέλιξη των έργων, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ σε μια ενέργεια που θα διασφαλίσει καλύτερες συνθήκες προετοιμασίας στους αθλητές εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Αντζελες.

Το έργο περιλαμβάνει αποκατάσταση και καθαρισμό του υγρού στίβου και των πλωτών εγκαταστάσεων, τεχνικές παρεμβάσεις σε τέσσερα κτίρια με επισκευές και βελτίωση στεγανότητας, αναβάθμιση των χώρων διαμονής και προετοιμασίας των αθλητών και βελτίωση των συνθηκών φιλοξενίας και ασφάλειας.

«Πραγματικά σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, μια λαμπρή μέρα και για τον αθλητισμό, αλλά και την κωπηλασία. Γιατί ζωντανεύει το Εθνικό Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο και είναι ξανά λειτουργικό. Την άλλη εβδομάδα το Πάσχα θα έχουμε και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. (το κωπηλατοδρόμιο) σε άθλιες συνθήκες. Τώρα που βελτιώθηκαν όλα πιστεύω ότι οι αθλητές μας θα έχουν πολύ καλύτερες συνθήκες. Και σύντομα η κωπηλασία θα φέρει ξανά πολύ μεγάλες επιτυχίες για τη χώρα. Η κωπηλασία τα τελευταία χρόνια, από το 2004 φέρνει μετάλλια για τη χώρα, σηκώνει τη χώρα ψηλά και ελπίζουμε ότι τώρα και με το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο ανακαινισμένο, με νέα όργανα, με νέες πλατφόρμες που ήρθαν όλα από τους κατασκευαστές, ότι θα έρθουν ξανά μεγάλες επιτυχίες» ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος.