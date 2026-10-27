 Αυτό που φορούσε ο Κέιν στο χέρι του κοστίζει μία περιουσία - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Αυτό που φορούσε ο Κέιν στο χέρι του κοστίζει μία περιουσία

Ο Χάρι Κέιν με το τρόπαιο της Χρυσής Μπάλας
Ο Χάρι Κέιν με το τρόπαιο της Χρυσής Μπάλας / Φωτογραφία: AP
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Ο Χάρι Κέιν κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα 2026, όμως δεν ήταν μόνο το σπουδαίο βραβείο που τράβηξε τα βλέμματα στην τελετή του Λονδίνου.

Σε μία τελετή που οι Ισπανοί σάρωσαν τα πάντα ο Χάρι Κέιν κράτησε ψηλά τη σημαία της Αγγλίας! Ο 33χρονος επιθετικός διαδέχτηκε τον Ουσμάν Ντεμπελέ και κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα 2026.

Πρόκειται για την κορυφαία ατομική διάκριση για τον 33χρονο επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου. Γίνεται ο πρώτος Αγγλος που κατακτά το βραβείο μετά τον Μάικλ Οουεν το 2001 και, μάλιστα, κατακτά την κορυφή στο Λονδίνο!

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