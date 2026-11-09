Αυτή τη φορά είναι αλλιώς για τον Νίκολιτς στη διακοπή - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ χάνει δέκα ποδοσφαιριστές λόγω Εθνικών ομάδων, ωστόσο ο Μάρκο Νίκολιτς έχει λόγους να χαμογελά, καθώς τα δεδομένα είναι σαφώς καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη διακοπή.

Πιο γεμάτα θα είναι τα Σπάτα αυτή τη φορά, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει τη δυνατότητα να δουλέψει με περισσότερους ποδοσφαιριστές, παρά τις δέκα κλήσεις της ΑΕΚ στις Εθνικές ομάδες. Σε αντίθεση με την προηγούμενη διακοπή του πρωταθλήματος, η πρωταθλήτρια μετρά λιγότερες απουσίες και ο Σέρβος θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει με περισσότερους παίκτες.

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Η ΑΕΚ πηγαίνει με... ηρεμία στην διακοπή καθώς πήρε τη νίκη με τον Λεβαδειακό ακόμη κι αν δυσκολεύτηκε ωστόσο βρίσκεται στο -7 από την κορυφή και με την επιστροφή της, δεν έχει απλά Ελλάδα, αλλά και... Ευρώπη. Το κρίσιμο ματς με την Κόμο που θέλει βαθμούς, Καλαμάτα και ντέρμπι «δικεφάλων» με τον ΠΑΟΚ.

Κι όλα αυτά, ενώ παίζει... χωρίς ανάσα το τελευταίο διάστημα, με τους παίκτες να έχουν «καταπιεί» χιλιόμετρα και να έχουν δώσει μεταξύ άλλων απανωτά μεγάλα ματς με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και φυσικά Ρεάλ Μαδρίτης. Οι ανάσες απαραίτητες, όχι όμως για όλους όσους έχουν και υποχρεώσεις με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα.

Περισσότερες επιλογές στα Σπάτα για τον Νίκολιτς

Στην προηγούμενη διακοπή του πρωταθλήματος, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε να διαχειριστεί αρκετές απουσίες λόγω των υποχρεώσεων των διεθνών, με αποτέλεσμα να δουλεύει με περιορισμένο αριθμό ποδοσφαιριστών. Μάλιστα, η ΑΕΚ είχε δώσει και δύο φιλικές αναμετρήσεις απέναντι στην Athens Kallithea και τον Παναιτωλικό.

Αυτή τη φορά, τα δεδομένα είναι διαφορετικά και σαφώς πιο ευνοϊκά για τον προπονητή της Ένωσης. Ο Νίκολιτς θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει με περισσότερους παίκτες, αλλά και να αφιερώσει χρόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

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Συγκεκριμένα, ο Στρακόσα, που βρίσκεται στη διαδικασία επιστροφής μετά τον τραυματισμό του, θα παραμείνει στην Αθήνα για να ακολουθήσει το ειδικό πρόγραμμα που απαιτείται. Εκτός Εθνικών υποχρεώσεων θα είναι επίσης ο Ζίνι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν αγωνίστηκε ούτε στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, αλλά και ο Ζούμπκοφ.

Παράλληλα, στα Σπάτα θα παραμείνουν οι Μάγερ, Αριάγκα και Γκεοργκίεφ. Πρόκειται για τρεις ποδοσφαιριστές που για διαφορετικούς λόγους χρειάζονται ειδική διαχείριση και ο Νίκολιτς θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει μαζί τους κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Αυτά είναι τα ευχάριστα νέα για τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα θα έχει σαφώς καλύτερες συνθήκες προπόνησης και μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης στην καθημερινή δουλειά της ομάδας.

Οι 10 διεθνείς που αφήνουν την ΑΕΚ για τις Εθνικές ομάδες

Την ΑΕΚ θα εκπροσωπήσουν δέκα ποδοσφαιριστές στις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων. Ο Λάζαρος Ρότα βρίσκεται στις επιλογές της Εθνικής Ελλάδας για τα παιχνίδια με την Ολλανδία (13/11) και τη Σερβία (16/11), ενώ ο Σταύρος Πήλιος κλήθηκε στην Εθνική Αλβανίας για τις αναμετρήσεις με τη Φινλανδία (12/11) και τη Λευκορωσία (15/11).

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Από την πλευρά του, ο Κάαν Κάιρινεν θα ενισχύσει τη Φινλανδία στα ίδια παιχνίδια με Αλβανία και Σαν Μαρίνο, ενώ ο Λούκα Γιόβιτς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Σερβίας για τα ματς με τη Γερμανία (13/11) και την Ελλάδα (16/11). Στις κλήσεις της Ρουμανίας βρίσκεται ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος θα αγωνιστεί απέναντι στην Πολωνία (14/11) και τη Βοσνία (17/11).

Παράλληλα, οι Μπαρνάμπας Βάργκα και Μίλαν Βιτάλις θα εκπροσωπήσουν την Ουγγαρία στις αναμετρήσεις με τη Γεωργία (14/11) και τη Βόρεια Ιρλανδία (17/11). Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά θα φορέσει τη φανέλα της Μαυριτανίας στα δύο παιχνίδια με την Μπουρκίνα Φάσο, στις 13 και 16 Νοεμβρίου, για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Τέλος, στην Εθνική Ελπίδων βρίσκονται οι Χρήστος Αλεξίου και Δημήτρης Καλοσκάμης, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις δύο καθοριστικές αναμετρήσεις με την Ισλανδία, στις 12 Νοεμβρίου (15:00) εκτός έδρας και στις 16 Νοεμβρίου (19:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Τα δύο παιχνίδια θα κρίνουν την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 2027.

Η ευκαιρία που θέλει να εκμεταλλευτεί ο Νίκολιτς

Το ζητούμενο για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα το διάστημα της διακοπής. Μπορεί οι δέκα διεθνείς να απουσιάζουν, ωστόσο η παρουσία αρκετών ποδοσφαιριστών στα Σπάτα, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ειδικής δουλειάς στις περιπτώσεις των Στρακόσα, Ζίνι, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Αριάγκα και Γκεοργκίεφ, δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με την προηγούμενη διακοπή.

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Ο ίδιος Νίκολιτς άλλωστε είχε δηλώσει μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού πως «χρειαζόμαστε μια πνευματική φρεσκάδα, αυτό πρέπει να βελτιώσουμε. Η ομάδα βασίζεται στην ενέργεια. Είναι σημαντικό να έχουμε ψηλά επίπεδα ενέργειας και να έχουμε αρκετούς παίκτες διαθέσιμους για να μπορούμε να το ξεπερνάμε».