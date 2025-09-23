Aυτή είναι η παρουσιάστρια που «έκλεψε» την παράσταση στα βραβεία της «Χρυσής μπάλας» - iefimerida.gr

Για πολλούς που παρακολουθούσαν από κάθε γωνιά του κόσμου την εκθαμβωτική τελετή της απονομής της «Χρυσής Μπάλας» που διεξήχθη στο Παρίσι, η παρουσία της Κέιτ Σκοτ αποτέλεσε από μόνη της μια ιστορία.

Γνωστή για τα εύστοχα σχόλιά της και την οξυδερκή της ανάλυση, η Σκοτ έχει περάσει χρόνια χτίζοντας τη δική της θέση σε έναν χώρο όπου οι γυναικείες φωνές συχνά παραγκωνίζονταν. Το βράδυ της Δευτέρας (23/9), έχει ήδη περαστεί στην συνείδηση του κόσμου, ως εκείνο που η Σκοτ στάθηκε ισάξια δίπλα σε έναν θρύλο του ποδοσφαίρου, όπως ο Ρουντ Γκούλιτ, με την ενέργεια και την ψυχραιμία της να αντανακλούν τη βαρύτητα της περίστασης.

