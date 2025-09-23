Aυτή είναι η παρουσιάστρια που «έκλεψε» την παράσταση στα βραβεία της «Χρυσής μπάλας» - iefimerida.gr

Για πολλούς που παρακολουθούσαν από κάθε γωνιά του κόσμου την εκθαμβωτική τελετή της απονομής της «Χρυσής Μπάλας» που διεξήχθη στο Παρίσι, η παρουσία της Κέιτ Σκοτ αποτέλεσε από μόνη της μια ιστορία.
Γνωστή για τα εύστοχα σχόλιά της και την οξυδερκή της ανάλυση, η Σκοτ έχει περάσει χρόνια χτίζοντας τη δική της θέση σε έναν χώρο όπου οι γυναικείες φωνές συχνά παραγκωνίζονταν. Το βράδυ της Δευτέρας (23/9), έχει ήδη περαστεί στην συνείδηση του κόσμου, ως εκείνο που η Σκοτ στάθηκε ισάξια δίπλα σε έναν θρύλο του ποδοσφαίρου, όπως ο Ρουντ Γκούλιτ, με την ενέργεια και την ψυχραιμία της να αντανακλούν τη βαρύτητα της περίστασης.
Διαβάστε εδώ για την Κέιτ Σκοτ.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο