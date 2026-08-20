Αυτή είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο με την οποία χώρισε ο Γκουαρδιόλα - iefimerida.gr

Η προσωπική ζωή του Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται στο επίκεντρο μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ της Amazon Prime Video, το οποίο παρουσιάζει άγνωστες μέχρι σήμερα στιγμές από την καθημερινότητα και την πορεία του Καταλανού τεχνικού.

Πέρα από τις επιτυχίες, τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού και την πίεση του πάγκου, η παραγωγή φωτίζει και μια πιο ανθρώπινη πλευρά του Γκουαρδιόλα, αποκαλύπτοντας προσωπικές σκέψεις και εξομολογήσεις που δεν είχε συνηθίσει να μοιράζεται δημόσια.

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