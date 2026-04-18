Αυτή είναι η ομάδα που έκανε πρόταση στον Σπανούλη -Η απάντηση του Έλληνα προπονητή - iefimerida.gr

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι από τα «hot» ονόματα προπονητών της EuroLeague. Μετά το φινάλε της θητείας του στη Μονακό, ο ομοσπονδιακός τεχνικός είναι περιζήτητος.

Η Dubai BC επικοινώνησε με τον Βασίλη Σπανούλη για να την αναλάβει μετά το τέλος του Γιούριτσα Γκόλεματς. Η απάντηση του 43χρονου προπονητή ήταν αρνητική, γιατί δεν ήθελε να αναλάβει ομάδα στη μέση της σεζόν.

