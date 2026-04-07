Αυτή είναι η νέα πρόεδρος του Πανιωνίου - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Πανιωνίου στο βόλεϊ γυναικών και ανδρών, Στάθης Νικολούζος, μίλησε για το μέλλον του «Ιστορικού» τις επόμενες σεζόν.
Στις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του συλλόγου, Στάθης Νικολούζος, αποκάλυψε ότι από την μεθεπόμενη σεζόν, δηλαδή από τη σεζόν 2027/28, τα ηνία της διοίκησης θα τα πάρει η νυν αρχηγός της ομάδας γυναικών, Ιωάννα Καρέλια κι όπως δήλωσε ο ίδιος «τότε θα είναι η απογείωση των τμημάτων βόλεϊ».
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
