 «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην αγορά» -Αυτή είναι η νέα επένδυση-μαμούθ του Κριστιάνο Ρονάλντο - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

«Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην αγορά» -Αυτή είναι η νέα επένδυση-μαμούθ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο/Φωτογραφία:AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μετά την αποχώρησή του από την εθνική Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο προχωρά σε νέα επιχειρηματική κίνηση με επένδυση άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες πως αποσύρεται μετά από 23 χρόνια από την εθνική Πορτογαλίας. Ο 41χρονος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία, ετοιμάζεται πλέον για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του, το οποίο περιλαμβάνει και νέες επιχειρηματικές κινήσεις στην πατρίδα του.

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