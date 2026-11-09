«Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην αγορά» -Αυτή είναι η νέα επένδυση-μαμούθ του Κριστιάνο Ρονάλντο - iefimerida.gr

Μετά την αποχώρησή του από την εθνική Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο προχωρά σε νέα επιχειρηματική κίνηση με επένδυση άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες πως αποσύρεται μετά από 23 χρόνια από την εθνική Πορτογαλίας. Ο 41χρονος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία, ετοιμάζεται πλέον για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του, το οποίο περιλαμβάνει και νέες επιχειρηματικές κινήσεις στην πατρίδα του.

Διαβάστε περισσότερα εδώ﻿