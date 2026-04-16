Σοκ στην Αυστρία: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο πρώην τερματοφύλακας των Άρσεναλ και Γιουβέντους, Αλεξάντερ Μάνινγκερ - iefimerida.gr

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Αυστρία, καθώς σκοτώθηκε σε τροχαίο ο πρώην τερματοφύλακας Αλεξάντερ Μάνινγκερ, σε ηλικία 48 ετών.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ΜΜΕ της χώρας, ο παλαίμαχος γκολκίπερ ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με το αυτοκίνητό του, το οποίο συγκρούστηκε με τρένο σε τοπικό σιδηρόδρομο του Ζάλτσμπουργκ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και ανέσυραν τον Μάνινγκερ χωρίς τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν να τον επαναφέρουν.

Τόσο ο οδηγός του τρένου όσο και οι επιβάτες του δεν τραυματίστηκαν.

Ένας από τους κορυφαίος τερματοφύλακες στην ιστορία της Αυστρίας, με τίτλους σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Ο Αλεξάντερ Μάνινγκερ είχε πλούσια παρουσία και εκτός της χώρας του, αγωνιζόμενος σε μεταξύ άλλων σε Άρσεναλ, Γιουβέντους, Φιορεντίνα, Μπολόνια και Τορίνο, ενώ έκλεισε την καριέρα του στη Λίβερπουλ, χωρίς να καταγράψει συμμετοχή.

Ο Μάνινγκερ κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και δύο Super Cup με την Άρσεναλ και ένα πρωτάθλημα με τη Γιουβέντους, ενώ φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αυστρίας 33 φορές.