Ατρόμητος - Πύργος 3-1: Με άνεση στην league phase του Κυπέλλου Ελλάδας οι Περιστεριώτες [βίντεο] - iefimerida.gr

Με τους Νούνιεζ, Τσούμπερ και Τσιλούλη να σκοράρουν, ο Ατρόμητος «λύγισε» με 3-1 τον Πύργο και πήρε την πρόκριση για την league phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με πρωταγωνιστές τους Πνευμονίδη και Τσούμπερ, ο Ατρόμητος «λύγισε» με 3-1 τον Πύργο και επιβεβαίωσε ότι ήταν το φαβορί του «ζευγαριού», πανηγυρίζοντας την πρόκριση στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

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Άνοιξε το σκορ ο Νούνιεζ για τους γηπεδούχους, με τον Τσούμπερ να δίνει «μαξιλαράκι» ασφαλείας. Το τρίτο γκολ ήρθε από τον Τσιλούλη, με τον Λεμονή από πλευράς φιλοξενούμενων να διαμορφώνει το τελικό 3-1.

Νίκησε εύκολα τον Πύργο και προκρίθηκε στην league phase του Κυπέλλου Ελλάδας ο Ατρόμητος

Ο Ατρόμητος μπήκε από την αρχή με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και απειλούσε την εστία του Πύργου. Μόλις στο δεύτερο λεπτό ο Τσαντίλας σούταρε έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει λίγο πάνω από την εστία των φιλοξενούμενων.

Με την συμπλήρωση 16 λεπτών, οι Περιστεριώτες άνοιξαν το σκορ. Ο Πνευμονίδης σέντραρε από τα αριστερά και ο Νούνιεζ έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα, «γράφοντας» το 1-0.

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Δύο λεπτά μετά οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν την πρώτη τους ευκαιρία στην αναμέτρηση, όμως η κεφαλιά του Δούμτσιου μέσα από την περιοχή πέρασε πάνω από την εστία του Χουτεσιώτη.

Τελικά, οι γηπεδούχοι βρήκαν το δεύτερο γκολ στο 25'. Ο Πνευμονίδης εκτέλεσε ένα φάουλ από μακριά, η μπάλα στρώθηκε μέσα στην περιοχή στον Τσούμπερ και ο Ελβετός πλάσαρε εύστοχα, πετυχαίνοντας το 2-0.

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Στο 39' ο Ατρόμητος έφτασε κοντά σε τρίτο γκολ, όταν ο Μουντές πήρε ωραία την μπάλα μετά από συνεργασία με τον Τσαντίλα, αλλά σούταρε άουτ.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες και τελικά βρήκε το τρίτο γκολ στο 68ο λεπτό. Ο Τσούμπερ πήρε την μπάλα από τα δεξιά, έκανε το γυρισμά και ο Τσιλούλης με προβολή από κοντά έκανε το 3-0.

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Επτά λεπτά μετά, ο Πύργος βρήκε και εκείνος γκολ. Ο Λεμονής πλάσαρε εύστοχα τον Χουτεσιώτη και μείωσε σε 3-1 για την ομάδα της Πελοποννήσου.

Στο 78' λίγο έλειψε οι φιλοξενούμενοι να μπουν και πάλι στην διεκδίκηση του παιχνιδιού. Ο Σαραμαντάς γύρισε από τα αριστερά για τον Δούμτσιο, όμως εκείνος σούταρε άουτ.

Τα εναπομείναντα λεπτά ήταν διαδικαστικά, με την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ να διαχειρίζεται το υπέρ της προβάδισμα και με το 3-1 να πανηγυρίζει την πρόκριση στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

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Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές (71' Λύρατζης), Ούρονεν (86' Παπαδόπουλος), Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Νούνιες (64' Τσιλούλης), Πνευμονίδης (86' Μπάτος), Τσούμπερ, Τσαντίλας (71' Κώτσης)

ΠΑΣ Πύργος (Νώντας Κουτρομάνος): Γιαννίκογλου, Σαραμαντάς, Δημητρίου, Ευαγγέλου (46' Εραμούσπε), Ντάνι (74' Μαρκόπουλος), Μούσια, Τσόρνομαζ, Λεμονής (91' Φερεκίδης), Μαυρίας (74' Φοφανά), Δασκαλόπουλος (46' Κουλούσιας), Δούμτσιος

