Ατρόμητος: Έρχεται και κλείνει τον μεσοεπιθετικό Σαντράκ Ακολό - iefimerida.gr

Ατρόμητος: Έρχεται και κλείνει τον μεσοεπιθετικό Σαντράκ Ακολό

Ο Σαντράκ Ακολό
Ο Σαντράκ Ακολό / Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Έτοιμος να ολοκληρώσει άλλη μία μεταγραφική κίνηση είναι ο Ατρόμητος, καθώς έφερε στην Ελλάδα και είναι έτοιμος να κάνει δικό του τον 30χρονο μεσοεπιθετικό, Σαντράκ Ακολο.

Ο διεθνής Κονγκολέζος άσος, είχε μείνει ελεύθερος απ’ τη Σεντ Γκάλεν και στο παρελθόν έχει περάσει απ’ τις Ξαμάξ, Στουτγκάρδη, Αμιάν και Πάντερμπορν, πριν επιστρέψει το 2022 στην Ελβετία για λογαριασμό της Σεντ Γκάλεν.

