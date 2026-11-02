Ατρόμητος - Βόλος 3-0: Πρώτο «τρίποντο» για τους Περιστεριώτες με... τριάρα -«Βυθίζονται» οι Θεσσαλοί - iefimerida.gr

Με τους Σερζίνιο, Περέα και Τσαντίλα να βρίσκουν δίχτυα, ο Ατρόμητος υπέταξε με 3-0 τον Βόλο, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στην φετινή Super League.

Επιτέλους... τρίποντο για τον Ατρόμητο! Μπορεί να φτάσαμε στην 9η αγωνιστική της Super League, όμως η ομάδα του Κέρκεζ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 3-0 του Βόλου, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με εννέα παίκτες, αφού αποβλήθηκαν Μπούρνιτς και Φουρτάδο.

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Στους πέντε βαθμούς και στην 13η θέση βρίσκονται οι Περιστεριώτες, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο. Στους μηδέν και την τελευταία θέση παρέμειναν οι Βολιώτες.

Προηγήθηκε με Σερζίνιο ο Ατρόμητος κόντρα στον Βόλο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Βόλο να «αγγίζει» με το... καλημέρα το γκολ. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, Μπούρνιτς πήρε την μπάλα εκτός περιοχής και σούταρε, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη.

Τα επόμενα λεπτά πέρασαν με χαμηλό ρυθμό, όμως ο Ατρόμητος ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη σημαντική ευκαιρία που δημιούργησε!

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Στο 27', ο Τσούμπερ βρήκε με εξαιρετική κάθετη τον Περέα και εκείνος έκανε το γύρισμα για τον Σερζίνιο, ο οποίος με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη, «γράφοντας» το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και «άγγιξαν» την ισοφάριση μετά από έξι λεπτά. Ο Καμπελά τελείωσε την φάση από κοντά, με τον Χουτεσιώτη να επεμβαίνει και να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ.

Στο 41', οι Βολιώτες έφτασαν μία... ανάσα από την ισοφάριση, όμως η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ουρτάδο χτύπησε στο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια βρήκε και στην πλάτη του Χουτεσιώτη, όμως δεν κατέληξε στα δίχτυα.

Super League: Δύο κόκκινες για τον Βόλο, βρήκε ξανά δίχτυα ο Ατρόμητος

Το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε με καλούς οιωνούς για τον Βόλο, αφού στο 50ο λεπτό έμεινε με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Μπούρνιτς αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες.

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Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι Περιστεριώτες έψαχναν το δεύτερο γκολ που θα τους έφερνε... αγκαλιά με την πρώτη τους φετινή νίκη. Και το βρήκαν στο 67', όταν ο Μουτουσαμί βρήκε με υπέροχη σκαφτή πάσα τον Περέα και ο Κολομβιανός τελείωσε εξαιρετικά την φάση, πετυχαίνοντας το 2-0.

Τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο για την ομάδα του Γκαρίδο, καθώς οι παίκτες του Ισπανού αντίκρισαν δεύτερη κόκκινη κάρτα, όταν ο Φουρτάδο χτύπησε εκτός φάσης τον Μουτουσαμί και άφησε την ομάδα του με εννέα παίκτες.

Το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα στη συνέχεια, με τον Τσαντίλα να βάζει το... κερασάκι στην τούρτα με την συμπλήρωση 90 λεπτών. Μετά από συνεργασία με τον Τσούμπερ και τον Πνευμονίδη, ο νεαρός Έλληνας φορ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 του Ατρομήτου.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος, Μουντές (65' Λύρατζης), Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Οφόρι (65' Πνευμονίδης), Τσούμπερ, Περέα (81' Τσαντίλας), Σερζίνιο (74' Τσιλούλης)

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Βόλος (Χουάν Κάρλος Γκαρίδο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Ατζιάκουα (71' Κάτσικας), Λεκές, Νεγιού (71' Γρόσδης), Μπούρνιτς, Κόμπα, Τζόκα (56' Φουρτάδο), Καμπελά (56' Γκονζάλες), Ουρτάδο (66' Χαραλαμπόγλου)