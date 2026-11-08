Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα 1-2: Με την... υπογραφή του Φερμίν οι Καταλανοί στρογγυλοκάθισαν στην κορυφή - iefimerida.gr

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Φερμίν Λόπες η Μπαρτσελόνα επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Η Μπαρτσελόνα είναι μόνη και πρώτη στη La Liga και αυτό χάρη στον Φερμίν Λόπες και τα δύο γκολ του στο εκτός έδρας ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος με τους Καταλανούς να επικρατούν με σκορ 2-1 και μάλιστα με ανατροπή!

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Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους «ροχιμπλάνκος» που όχι μόνο είχαν δοκάρι, αλλά και γκολ με τον Σιμεόνε στο 10'. Παρόλα αυτά οι φιλοξενούμενοι έμειναν πιστοί στις αρχές, στο πλάνο τους και την τακτική τους και όσο περνούσε ο χρόνος έδειχναν ότι μπορούν να κάνουν τη ζημιά, όπως και συνέβη στις δύο περιπτώσεις με τον Φερμίν.

Έτσι, λοιπόν, μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα είναι μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα της La Liga με 33 βαθμούς και τη Ρεάλ Μαδρίτης να ακολουθεί με 30 και λίγο πιο πίσω την Ατλέτικο με 28.

Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: «Ροντέο» από την αρχή

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης το παιχνίδι έδειχνε ότι θα είναι ανοιχτό και ότι μπορεί να έχει γκολ και από τις δύο ομάδες.

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Η αρχή δεν θα μπορούσε να είναι καλύτεροι για τους παίκτες του Σιμεόνε. Οι γηπεδούχοι «χτύπησαν» σε μία από τις πρώτες αντεπιθέσεις τους όταν έκλεψαν την μπάλα στον χώρο του κέντρου, αντάλλαξαν πάσες, με τον Άλβαρες από τα πλάγια να βρίσκει ωραία στον κενό χώρο τον Σιμεόνε και εκείνος από κοντά και προ κενής εστίας να κάνει το 1-0 για την Ατλέτικο Μαδρίτης στο 10'.

Από εκεί και πέρα οι Καταλανοί ήταν εκείνοι που είχαν περισσότερη ώρα την μπάλα υπό την κατοχή τους. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ακόμα πιο ψηλά τις γραμμές τους, ώστε να μην υπάρχουν κενά μεταξύ τους και να δυσκολέψουν με το pressing τους την Ατλέτικο Μαδρίτης. Αλλά οι γηπεδούχοι ακόμα και έτσι είχαν κάποιες καλές στιγμές προς την εστία του Γκαρσία.

Όσο περνούσαν τα λεπτά η Μπαρτσελόνα έδειχνε ότι συνέρχεται. Ότι πατάει καλύτερα στα πόδια της και ότι μπορεί να κάνει τη... ζημιά. Ακόμα και με τον Γιαμάλ σε μέτρια βραδιά για την κλάση και την ποιότητά του. Ωστόσο, το 1-1 έγινε για τους περσινούς πρωταθλητές Ισπανίας στο 45' με τον Φερμίν που με αριστερό πλασέ μέσα από την περιοχή, μετά από φάση διαρκείας, νίκησε τον Όμπλακ για το 1-1 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Μία ομάδα μόνος του ο Φερμίν

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα ήταν εκείνη που συνέχισε να πιέζει και να βγαίνει μπροστά κατά κύματα και να δείχνει ότι μπορεί όχι μόνο να βάλει δύσκολα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά, να της δημιουργήσει θέματα.

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Σε μία από τις καλά οργανωμένες επιθέσεις της η Μπαρτσελόνα άλλαξε ωραία την μπάλα με τον Γιαμάλ να βρίσκει και πάλι τον Φερμίν και εκείνος με ιδανικό πλασέ να νικάει για δεύτερη φορά τον Όμπλακ στο 66'.

Από εκεί και πέρα η μπάλα πήγαινε πάνω- κάτω με τους παίκτες του Φλικ να προσπαθούν να την κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο υπό την κατοχή τους για να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες, αλλά και για να μην απειληθούν εκ νέου με τον Γκαρσία να είναι σε ετοιμότητα όταν και όποτε χρειάστηκε.

Επιπλέον, η Μπαρτσελόνα όταν έβγαινε στην επίθεση ήθελε να κερδίσει χρόνο με τους ποδοσφαιριστές της είτε να παίζουν πολλές και κοντινές πάσες, είτε να πηγαίνουν στη γωνία του κόρνερ, όπως έκανε πολλάκις ο Αντεγέμι με επιτυχία με το 1-2 για τους Καταλανούς να μένει μέχρι και το φινάλε και να παίρνουν ένα σπουδαίο «διπλό».