Ατλέτικο Μαδρίτης-Μάλαγα 2-0: Αγχώθηκε αλλά... λυτρώθηκε με δύο απίθανα γκολ στην πρεμιέρα της La Liga [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκαμψε με 2-0 την αντίσταση της Μάλαγα, στην πρεμιέρα της για τη φετινή La Liga.

Μπορεί να είχε περισσότερο άγχος από ό,τι συνήθως, αλλά το φινάλε είχε χαμόγελα για τους Μαδριλένους. Η Ατλέτικο τα βρήκε σκούρα για περίπου 70 λεπτά απέναντι στη Μάλαγα, σε ένα ματς που δεν είχε την παραμικρή σπουδαία φάση, έως τότε.

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Όμως, ένας Νοτιοκορεάτης είχε τελικά τη λύση. Ο Λι Κανγκ-Ιν ήταν αυτός που έδωσε τη λύση με ένα πανέμορφο γκολ και τους «ερυθρολεύκους» της Μαδρίτης να πανηγυρίζουν το πρώτο τρίποντο της χρονιάς, αφού και ο Μπαένα βρήκε δίχτυα πριν το τέλος.

Η γκολάρα που λύτρωσε την Ατλέτικο στην πρεμιέρα της La Liga

Ο πρώην μεσοεπιθετικός της Παρί, επέστρεψε στο ισπανικό πρωτάθλημα και βρήκε δίχτυα με την πρώτη. Στο 70ό λεπτό, με μία έξοχη ατομική ενέργεια, δημιούργησε μία από τις ελάχιστες αξιόλογες στιγμές στο ματς.

Συνέκλινε από αριστερά και μόλις βρήκε λίγο χώρο από το ύψος της περιοχής, με άψογο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας ένα φανταστικό γκολ, νικώντας τον Ερέρο.

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Η Ατλέτικο είχε απλώς μία ακόμα καλή στιγμή, αυτήν τη φορά με τον Αντεμόλα Λούκμαν, ο οποίος απείλησε τέσσερα λεπτά μετά το γκολ της ομάδας του, αλλά σταμάτησε στον τερματοφύλακα της Μάλαγα.

Το… κερασάκι έβαλε ο Αλεχάντρο Μπαένα στο 85', ο οποίος με μια πανέμορφη εκτέλεση φάουλ, έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι», έγραψε το 2-0 και τελείωσε τα όποια όνειρα της Μάλαγα, η οποία δεν κατάφερε να επιστρέψει στη La Liga με ένα θετικό αποτέλεσμα.