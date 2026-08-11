Στα... άκρα η σχέση Ατλέτικο Μαδρίτης - Άλβαρες: «Μην με υπολογίζετε» - iefimerida.gr

Αποφασισμένος να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα είναι ο Χούλιαν Άλβαρες, του οποίου η σχέση με την Ατλέτικο Μαδρίτης έχει οδηγηθεί... στα άκρα.

Η επιστροφή του Άλβαρες στην Ατλέτικο Μαδρίτης δεν πήγε όπως... περίμεναν οι ιθύνοντες. Ήδη από το Μουντιάλ 2026, ο Αργεντινός επιθετικός έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από τους «ροχιμπλάνκος» και να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

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Ο Χούλιαν επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο της Ατλέτικο την Τρίτη (11/8). Ωστόσο, εκεί τον περίμενε μία... έκπληξη, καθώς δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει την συνάντηση με τον Ντιέγκο Σιμεόνε, όπου θα ζητούσε την βοήθειά του για να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Ο λόγος είναι ότι ο Αργεντινός προπονητής έχει πάει ταξίδι στην Ίμπιζα για δύο μέρες, ενώ απουσίαζε και ο διεθύνων σύμβουλος των «ροχιμπλάνκος», Μιγκέλ Άνχελ Χιλ Μαρίν.

Έστειλε το «μήνυμά» του στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Άλβαρες

Από την δική του μεριά, ο Άλβαρες δεν άφησε το γεγονός αυτό να περάσει. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Mundo Deportivo», ο Αργεντινός θεωρεί ότι ο Σιμεόνε δεν είχε το απαραίτητο θάρρος να αντιμετωπίσει το ζήτημα και να συζητήσει μαζί του.

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Ο 26χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής δείχνει να έχει... χάσει, πλέον, την υπομονή του σχετικά με την υπόθεση της μεταγραφής του στην Μπαρτσελόνα. Για αυτό έστειλε το δικό του «μήνυμα» στην Ατλέτικο Μαδρίτης, λέγοντας να μην τον υπολογίζουν για τις υποχρεώσεις που ξεκινάνε.

Η επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στην Βαρκελώνη είναι μεγάλη και η στάση του δεν θα αλλάξει. Όπως και να έχει, εξελίξεις σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένονται την Τετάρτη (12/8). Τότε, ο Σιμεόνε επιστρέφει από τις διακοπές του και δεν θα έχει το περιθώριο να αποφύγει την συζήτηση μαζί του.