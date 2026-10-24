Αθλητικός διευθυντής Μπάγερν για Κομπανί: «Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για μερικές ακόμα ημέρες» - iefimerida.gr

Τα νεότερα με την κατάσταση του Κομπανί έδωσε ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν που αποκάλυψε ότι ο 40χρονος προπονητής θα παραμείνει για μερικές ακόμα ημέρες στο νοσοκομείο.

Η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σε σοκ μετά την κατάρρευση του Βενσάν Κομπανί στην προπόνηση της Παρασκευής (23/10) και τη διακομιδή του με ελικόπτερο σε νοσοκομείο και ο αθλητικός διευθυντής των νταμπλούχων Γερμανίας, Μαξ Έμπερλ, έδωσε το update της υγείας του.

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«Ο Κομπανί θα επιστρέψει μόνο όταν νιώθει υγιής»

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, ο Κομπανί θα παραμείνει για μερικές ακόμη ημέρες στο νοσοκομείο, τόνισε ότι η Μπάγερν είναι στο πλευρό του και πως «το ποδόσφαιρο δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή, η υγεία είναι αυτή που έχει περισσότερη σημασία».

«Είναι στο νοσοκομείο τώρα και θα παραμείνει εκεί για μερικές ακόμα ημέρες, μέχρι όλα θα διερευνηθούν, εξεταστούν και τσκαριστούν. Αυτό δείχνει ξανά ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Η υγεία είναι αυτή που έχει περισσότερη σημασία.

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Ως Μπάγερν, στεκόμαστε στο πλευρό του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Θα επιστρέψει μόνο όταν νιώθει υγιής για να το κάνει», ήταν τα λόγια του Μαξ Έμπερλ.

Η ανακοίνωση της Μπάγερν μετά τη διακομιδή του Κομπανί στο νοσοκομείο

«Ο Βενσάν Κομπανί σε ιατρική περίθαλψη. Ο Βενσάν Κομπανί αναγκάστηκε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια την Παρασκευή, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνησης των ερασιτεχνών της Μπάγερν.

Ο προπονητής της πρώτης ομάδας παρακολουθούσε την προπόνηση της δεύτερης ομάδας. Ο Κομπανί θα υποβληθεί σε ενδελεχείς εξετάσεις στο νοσοκομείο και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση.

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Προς το παρόν, το προπονητικό του επιτελείο θα διαχειρίζεται την προπόνηση και τις διαδικασίες των αγώνων», ανέφερε στην ανακοίνωσή της για τον προπονητή της, η Μπάγερν Μονάχου».