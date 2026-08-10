Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και όλες τις ελληνικές συμμετοχές - iefimerida.gr

Η Ελλάδα πάει στο Μπέρμιγχαμ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχοντας αποστολή 59 αθλητών έτοιμων να διεκδικήσουν το όνειρό τους για μια διάκριση.

Στο μενού των αθλητικών μεταδόσεων, ξεχωρίζει η πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου, εκεί όπου η Ελλάδα θα στείλει την πολυπληθέστερη αποστολή της ιστορίας της με 59 αθλητές.

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Οι πρώτες Ελληνίδες αθλήτριες που θα ριχτούν στη μάχη είναι η Μαρία Ραφαηλίδου και η Μαρία Μαγκούλια στη σφαιροβολία, ενώ συνέχεια θα δώσει ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στη σφυροβολία. Στα 100μ. υπάρχει επίσης διπλή συμμετοχή, με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και τη Ραφαέλα Σπανουδάκη.



Αθλητικές μεταδόσεις: Πρεμιέρα και για Τεντόγλου

Με ώρα έναρξης τις 13:30, ο Μίλτος Τεντόγλου έρχεται για να υπερασπιστεί τον τίτλο του, ενώ μαζί του θα αγωνιστεί και ο Νίκος Σταματονικολού με το όριο πρόκρισης να έχει οριστεί στα 8,15 μ.

Το πρωινό πρόγραμμα της Ελλάδας ολοκληρώνεται με τον προκριματικό της σφαιροβολίας ανδρών, όπου συμμετέχουν οι Κώστας Γεννίκης, Ιάσονας Μαχαίρας και Οδυσσέας Μουζενίδης, με όριο πρόκρισης τα 20,60 μ.

Το απόγευμα περιλαμβάνει πέντε τελικούς, με ελληνικό ενδιαφέρον στη σφαιροβολία ανδρών και γυναικών, στα 100 μ. γυναικών, στα 5.000 μ. ανδρών και στη μικτή 4x400 μ. Το βράδυ, η Σπυριδούλα Καρύδη αγωνίζεται στον προκριματικό του τριπλούν (21:55), με όριο τα 14,15 μ.

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Στη σφυροβολία γυναικών, η Σταματία Σκαρβέλη θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό, με το όριο να βρίσκεται στα 71,50 μ.

12:30 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

18:30 Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β COSMOTE SPORT 2 HD

21:00 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

21:00 Βόλος ΝΠΣ - Καλαμάτα COSMOTE SPORT 2 HD

22:15 Σάντα Κλάρα - Νασιονάλ COSMOTE SPORT 3 HD