Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Σκωτία - Βραζιλία και το κλείσιμο των τριών ομίλων του Μουντιάλ 2026 - iefimerida.gr

Έξι είναι οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας για το Μουντιάλ 2026.

Το φινάλε των πρώτων τριών ομίλων του Μουντιάλ 2026 γίνεται απόψε, σε τρεις δόσεις.

Με όλα τα παιχνίδια, φυσικά, να μεταδίδονται από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η αρχή γίνεται από το Group B, με τη Βοσνία να αντιμετωπίζει το Κατάρ και τον Καναδά την Ελβετία. Παιχνίδια που θα δείτε σε ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ αντίστοιχα, με τις δύο πρώτες να έχουν έναν βαθμό, ενώ αντίστοιχα Καναδάς και Ελβετία παίζουν για την πρωτιά του ομίλου.

Λίγο αργότερα, στη 01:00, η Βραζιλία παίζει τα ρέστα της για την πρωτιά του Group C. Οι Βραζιλιάνοι αντιμετωπίζουν τους Σκωτσέζους (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), έχοντας έναν βαθμό περισσότερο, τέσσερις εναντίον τριών. Τέσσερις έχει και το Μαρόκο, που αντιμετωπίζει την Αϊτή (ΕΡΤ1).

Ενώ στις 04:00 έρχεται το κλείσιμο του Group A. Εκεί όπου το Μεξικό βρίσκεται στην πρώτη θέση με έξι βαθμούς και αντιμετωπίζει την Τσεχία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).

Οι δεύτεροι Ιάπωνες, θέλουν να «κλειδώσουν» την απευθείας πρόκριση απέναντι απέναντι στη Νότια Αφρική (ΕΡΤ1).

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας για το Μουντιάλ 2026