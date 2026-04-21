Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις κρίσιμες μάχες σε Premier League, La Liga και Κύπελλο Ιταλίας - iefimerida.gr

Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις σε Premier League, La Liga και Κύπελλο Ιταλίας στις σημερινές (21/4) αθλητικές μεταδόσεις.

«Πλούσια» ποδοσφαιρική δράση στις σημερινές (21/4) αθλητικές μεταδόσεις, με τις «μάχες» των Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι σε La Liga και Premier League αντίστοιχα να ξεχωρίζουν, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η «κόντρα» μεταξύ Ίντερ και Κόμο στον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλλου Ιταλίας, με τις δύο ομάδες να θέλουν την πρόκριση στον τελικό (0-0 ο πρώτος αγώνας).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Αθλητικές μεταδόσεις: Δεσπόζουν Premier League και La Liga

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται απόψε (21/4, 22:30) την Αλαβές στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για την 32η αγωνιστική της La Liga. Το παιχνίδι αυτό είναι -πιθανότατα- η τελευταία «ζαριά" της «Βασίλισσας» να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του φετινού πρωταθλήματος, αν και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της, αφού βρίσκεται εννέα βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, με έξι αγωνιστικές να απομένουν. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 22:30 με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Στον... μαγικό κόσμο της Premier League, η Τσέλσι αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπράιτον του Κωστούλα, με τους Λονδρέζους να θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη, μήπως και προλάβουν το... τρένο του Champions League, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο -7 από τη Λίβερπουλ και τις θέσεις που «οδηγούν» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Από την άλλη, η Μπράιτον βρίσκεται έναν βαθμό πίσω από την αποψινή της αντίπαλο, "κυνηγώντας" έξοδο στην Ευρώπη. Το ματς θα ξεκινήσει στις 22:00 με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

﻿

Οι υπόλοιπες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

20:00 — Μαγιόρκα vs Βαλένθια — La Liga — Novasports Start

20:00 — Αθλέτικ Μπιλμπάο vs Οσασούνα — La Liga — Novasports 1HD

21:00 — Παναθηναϊκός vs Μονακό — Euroleague — Novasports Prime

21:45 — Μπαρτσελόνα vs Ερυθρός Αστέρας — Euroleague — Novasports 4HD

21:45 — Λέστερ vs Χαλ — Championship — COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 — Ίντερ vs Κόμο — Coppa Italia — Novasports Prime / Novasports 2HD

22:10 — Λανς vs Τουλούζ — Coupe de France — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

22:30 — Τζιρόνα vs Μπέτις — La Liga — Novasports 5HD / Novasports 2HD