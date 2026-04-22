Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα καθοριστικά παιχνίδια των playouts της Super League - iefimerida.gr

Mε κρίσιμες βαθμολογικές «μάχες» επιβίωσης η τέταρτη αγωνιστική της playouts της Super League που δεσπόζει στις αθλητικές μεταδόσεις.

Αν και Τετάρτη η Super League δεν λείπει από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και κάθε αγωνιστική των playouts είναι ολοένα και πιο κρίσιμη. Για συγκεκριμένες ομάδες τα πράγματα βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί σε ότι αφορά τη σωτηρία τους στα μεγάλα σαλόνια και η νίκη είναι μονόδρομος, με κάθε παιχνίδι να έχει χαρακτήρα "τελικού".

Ο μόνος που έχει «καθαρίσει» την υπόθεση παραμονή στη μεγάλα κατηγορία είναι ο Ατρόμητος που έχει εκτός έδρας δοκιμασία με τον Πανσερραϊκό, ο Asteras AKTOR θέλει πάσα θυσία το τρίποντο με τον Παναιτωλικό, ενώ ο αγώνας της... ημέρας είναι αυτός στη Λάρισα, με την ΑΕΛ να κοντράρεται με την Κηφισιά.

Με playouts της Super League στις αθλητικές μεταδόσεις



Η ομάδα της Τρίπολης ψάχνει τη δική της αντεπίθεση στην πιο κρίσιμη στιγμή, με το 0-0 την προηγούμενη αγωνιστική με την Κηφισιά να της έφερε μόνο απογοήτευση σε ένα σημείο όπου μόνο οι νίκες μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Από την άλλη, οι Αγρινιώτες έχουν κάνει μεγάλο βήμα παραμονής στη Super League και έχουν μαξιλαράκι ασφαλείας ωστόσο δεν εφησυχάζονται.



Από εκεί και πέρα, χαρακτήρα... τελικού έχει ξεκάθαρα το ΑΕΛ - Κηφισιά. Οι «βυσσινί» τα έχουν κάνει όλα λάθος στην διαδικασία των playouts, δεν έχουν πανηγυρίσει ούτε μια νίκη και σε τρεις αγωνιστικές μετρούν ισάριθμες ήττες από Astera AKTOR, Παναιτωλικός και ΑΕΛ, με την ομάδα του Παντελίδη να φουλάρει στο να σώσει την παρτίδα έναν χρόνο μετά την επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία και να έχει πλέον κατρακυλήσει στην προτελευταία θέση με 23 πόντους.

Στην αντίπερα όχθη, ούτε η ομάδα του Λέτο έχει γευτεί τη νίκη μέχρι στιγμής μιας και ξεκίνησε με την ήττα την πρώτη αγωνιστική, ενώ στη συνέχεια σημείωσε δυο ισοπαλίες και με τους 29 βαθμούς δεν... ηρεμεί σε καμία περίπτωση.

Κυνηγά το... θαύμα ο Πανσερραϊκός στη Super League

Ο Πανσερραϊκός είναι και η ομάδα που έχει τραβήξει πάνω της τα βλέμματα στην διαδικασία των playouts μιας και τα «λιοντάρια» από εκεί που έδειχναν καταδικασμένα για υποβιβασμό μιας και σε όλη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν «κολλημένα» στον πάτο της βαθμολογίας, κυνηγούν πλέον το απόλυτο θαύμα μετά το τεράστιο διπλό τους στο Αγρίνιο.

Με δυο τεράστιες νίκες και μια ισοπαλία μέχρι στιγμής οι Σερραίοι διατηρούν ζωντανές της ελπίδες τους για παραμονή και από τελευταίοι πλέον βρίσκονται στην τέταρτη θέση της σχετικής βαθμολογίας ωστόσο με 24 πόντους και ισχνή διαφορά του +1 από τον προτελευταίο και +2 από τον τελευταίο. Ο Ατρόμητος είναι και η μοναδική ομάδα που παίζει χωρίς επί της ουσίας άγχος μιας και με τους 30 βαθμούς έχει εξασφαλίσει την παραμονή.





Aναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της Super League:



16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Super League 2025-26



17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ – Κηφισιά Super League 2025-26



20:00 Novasports 2HD Αsteras Aktor – Παναιτωλικός Super League 2025-26