Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βόλος - Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός - Καλαμάτα και ΟΦΗ - ΠΑΟΚ στη Super League - iefimerida.gr

Στις σημερινές (25/10) αθλητικές μεταδόσεις δεσπόζει η δράση στη Super League, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερα δυνατά ματς για την όγδοη αγωνιστική.

Η Super League συνεχίζεται και τραβά τα βλέμματα των φίλων του ποδοσφαίρου που από τις 16:00 το απόγευμα μέχρι και το βράδυ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τέσσερα συναρπαστικά παιχνίδια που υπόσχονται πολλές συγκινήσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με Super League οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής

Η αρχή γίνεται στo Φάληρο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός έρχεται με... φόρα από τη νίκη του επί της Σπάρτα, έχοντας χτίσει σερί σε όλες τις διοργανώσεις και θέλει να συνεχίσει με νίκες απέναντι στην Καλαμάτα. Σέντρα στις 16:00 και μετάδοση από το MAGENTA SPORT 1.

Δύο ώρες αργότερα, στον Βόλο οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα γεμίσουν το Πανθεσσαλικό, για την προσπάθεια της ομάδας του Γιάκουμπ Νίστρουπ να διατηρηθεί στην κορυφή. Σέντρα στις 18:00 απέναντι στην ομάδα του Βόλου και μετάδοση από το MAGENTA SPORT 2.

Η συνέχεια δίνεται στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου ο Άρης υποδέχεται στις 19:30 τον Ατρόμητο (Novasports Prime), ενώ το Κυριακάτικο πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του ΟΦΗ απέναντι στον ΠΑΟΚ στις 20:00 (MAGENTA SPORT 1).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της Super League