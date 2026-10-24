Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ - Παναιτωλικός και τα υπόλοιπα παιχνίδια της Super League - iefimerida.gr

Στις σημερινές (24/10) αθλητικές μεταδόσεις δεσπόζει η δράση της 8ης αγωνιστικής της Super League με τα ματς ΑΕΚ - Παναιτωλικός, Κηφισιά - Ηρακλής και Asteras AKTOR - Λεβαδειακός.

Σέντρα στην όγδοη αγωνιστική της Super League, με τρία ματς να ανοίγουν την αυλαία και τα φώτα να πέφτουν σε Νέα Φιλαδέλδεια, Θεσσαλονίκη και Τρίπολη, με τον αγώνα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό να ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα.

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Με Super League οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου

Το πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας είναι αυτό ανάμεσα στον Ηρακλή και την Κηφισιά το οποίο και ανοίγει το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής στις 19:00, με τον «Γηραιό» να ψάχνει αντίδραση μετά την ήττα στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ όπου είχε έντονα παράπονα από την διαιτησία και την ομάδα του Λέτο να θέλει την επιστροφή στις νίκες, με τις δυο ομάδες να αναζητούν βαθμολογική... ανάσα.

Η δράση μεταφέρεται στις 19:30 στην Τρίπολη όπου ο Asteras AKTOR φιλοξενεί τον Λεβαδειακό. Οι Αρκάδες θέλουν να γυρίσουν τον διακόπτη και να κλείσουν την... παρένθεση της βαριάς ήττας (5-1) από τον Παναθηναϊκό, ενώ οι Βοιωτοί που δεν έχουν περιθώριο για βαθμολογικές απώλειες δεν έχουν ακόμη πανηγυρίσει νίκη και βρίσκονται «κολλημένοι» στην προτελευταία θέση με μόλις 2 πόντους.

Στις 20:00, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην «Allwyn Arena». Η «Ένωση» θέλει να αφήσει πίσω της τις δυο ήττες από Σαχτάρ και Μάνστεστερ Σίτι στο Champions League κι αν και δεδομένα... κουβαλά κούραση μετά την εβδομάδα στην Αγγλία, έχει στρέψει αποκλειστικά το βλέμμα της στο πρωτάθλημα όπου θέλει να υπερασπιστεί τα κεκτημένα της.

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Με παιχνίδι λιγότερο από τους άλλους διεκδικητές του πρωταθλήματος, η ομάδα του Νίκολιτς είναι στην τέταρτη θέση με 14 βαθμούς, ενώ σε περίπτωση που επικρατήσει της ομάδας του Αγρινίου, τότε θα έχε συμπληρώσει και επίσημα έναν χρόνο χωρίς ήττα στη Super League. Στην 9η θέση ο Παναιτωλικός που θέλει να διεκδικήσει τις πιθανότητές του σε μια «καυτή» έδρα.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της Super League

19:00 Ηρακλής - Κηφισιά ΣΠΟΡ ΦΜ TV

19:30 Asteras AKTOR - Λεβαδειακός, Novasports Prime

20:00 AEK-Παναιτωλικός, Magenta Sport 1 League