Αθλητικές Μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη «μάχη» της Σάκκαρη -Ξεχωρίζει η πρεμιέρα της La Liga και το Ρίο Άβε - Πόρτο - iefimerida.gr

Η Μαρία Σάκκαρη κάνει τη δική της πρεμιέρα στο Σινσινάτι, ενώ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η πρεμιέρα της La Liga και το Ρίο Άβε - Πόρτο.
Πέραν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου το οποίο μαγνητίζει τα βλέμματα της ημέρας, το Σάββατο (15/8) έχει αρκετή δράση και ελληνικό ενδιαφέρον.
Με τη Μαρία Σάκκαρη να κάνει τη δική πρεμιέρα στο Σινσινάτι. Η Ελληνίδα αγωνίζεται στον 2ο γύρο και θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα, Νο82 στο ταμπλό, σε παιχνίδι που κλείνει το πρόγραμμα στο court 4.
Οι δύο τενίστριες θα εμφανιστούν στο κορτ περίπου στις 23:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Novasports 6.
Εκκίνηση στη La Liga και Ρίο Άβε - Πόρτο στην Πορτογαλία
Στα του ποδοσφαίρου, το πρώτο από τα μεγάλα πρωταθλήματα, η La Liga κάνει τη δική της πρεμιέρα με δύο αναμετρήσεις.
Η Αλαβές με τη Χετάφε ανοίγουν τον χορό στις 20:30, στο Cosmote Sport 7, ενώ στις 22:30 η Σεβίλλη υποδέχεται τη Ράγιο Βαγεκάνο, σε μετάδοση από το Cosmote Sport 5.
Ενώ στην Πορτογαλία, για τη 2η αγωνιστική, η Ρίο Άβε υποδέχεται την Πόρτο, σε παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 2, στις 22:30.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Χέρτα - Χάιντεχαϊμ (14:00, Nova Sports 3)
- Νοτς Κάουντι - Λέστερ (14:30, Cosmote Sport 3)
- Μίντλεσμπρο - Λίνκολν Σίτι (17:00, Cosmote Sport 2)
- Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Μπέρμιγχαμ (19:30, Cosmote Sport 3)
- Νταντί Γιουνάιτεντ - Σέλτικ (19:45, Cosmote Sport 1)
- Αλαβές - Χετάφε (20:30, Cosmote Sport 7)
- Εξέλσιορ - Αϊντχόφεν (21:05, Nova Sports Prime)
- Ρίο Άβε - Πόρτο (22:30, Cosmote Sport 2)
- Σεβίλλη - Ράγιο Βαγεκάνο (22:30, Cosmote Sport 5)
- Καμίλα Ρακχίμοβα - Μαρία Σάκκαρη (23:00, Nova Sports 6)
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