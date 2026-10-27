Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις «μάχες» που θα δώσουν ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι - iefimerida.gr

Στις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (27/10) ξεχωρίζουν τα ματς του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, του ΠΑΟΚ και του Περιστέριου.

Από τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (27/10) είναι αρκετά τα παιχνίδια που τραβάνε πάνω τους το ενδιαφέρον. Ωστόσο, αυτό του Παναθηναϊκού AKTOR με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο για τη Euroleague είναι αυτό που κάνει κερδίζει τα περισσότερα βλέμματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ναι μεν επικράτησαν εντός έδρας της Μπασκόνια στην περασμένη αγωνιστική. Όμως, η εικόνα τους δεν ήταν και η καλύτερη, ούτε η πιο πειστική, παρά το γεγονός ότι πήραν τη νίκη λίγο πριν το φινάλε.

Σημαντικό εκτός έδρας ματς για τον ΠΑΟΚ στην Τουρκία με αντίπαλο την

Μπαχτσεσεχίρ, ενώ και το Περιστέρι δοκιμάζεται στην Ισπανία κόντρα στη Μούρθια. Τώρα όσον αφορά τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά θέλει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο της σερί στη Serie A και να παραμείνει στην κορυφή του πρωταθλήματος, ενώ η Μπορούσια Ντόρτουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του Γιάννη Κωνσταντέλια παίζει με τη Βέρντερ Βρέμης για το Κύπελλο Γερμανίας.

Αθλητικές μεταδόσεις: Το πρόγραμμα της Τρίτης (27/10)

18:00 Ντουμπάι-Παρί, Novasports 5

18:00 Μπαχτσεσεχίρ-ΠΑΟΚ, Novasports 4

19:00 Αμβούργο- Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ΕΡΤ 2

19:30 Σασουόλο-Λάτσιο, Magenta Sport 3

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 5

21:00 Μπάγερν Μονάχου-Μπαρτσελόνα, Novasports 4

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR- Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Prime

21:30 Μούρθια-Περιστέρι, Magenta Sport 4

21:30 Ολυμπιακός- Γιαντράν, Mega News

21:45 Μπορούσια Ντόρτουντ-Βέρντερ Βρέμης, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

21:45 Ρόμα-Κάλιαρι, Magenta Sport 1

22:00 Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 2