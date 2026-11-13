Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την «μάχη» της Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League

Η εκτός έδρας σπουδαία αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (13/11).
Επιστροφή στο Nations League για την Εθνική Ελλάδας, με το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να... ψάχνει τρεις βαθμούς στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια, ώστε να «κλειδώσει» την πρόκριση στα προημιτελικά. Η αρχή γίνεται στην Ολλανδία, την οποία η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει εκτός έδρας, σε ένα απαιτητικό παιχνίδι.
Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με οκτώ βαθμούς στην κορυφή του ομίλου, ενώ η Γερμανία ακολουθεί με πέντε. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά, τόσο από το ALPHA, όσο και από το Novasports Start.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (13/11)
- 19:00 Μολδαβία – Καζακστάν, Novasports Start
- 21:45 Σκωτία – Βόρεια Μακεδονία, Novasports Premier League
- 21:45 Ανδόρα – Γιβραλτάρ, Novasports Extra 3
- 21:45 Λουξεμβούργο – Εσθονία, Novasports Extra 2
- 21:45 Σλοβακία – Νήσοι Φερόες, Novasports Extra 1
- 21:45 Ολλανδία – Ελλάδα, Novasports Start / ALPHA
- 21:45 Λιχτενστάιν – Αζερμπαϊτζάν, Novasports News
- 21:45 Σλοβενία – Ελβετία, Novasports 3HD
- 21:45 Σερβία – Γερμανία, Novasports 2HD
- 21:45 Βουλγαρία – Ισλανδία, Novasports 5HD
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