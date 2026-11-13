 Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την «μάχη» της Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League
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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την «μάχη» της Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League

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Πανηγυρικό στιγμιότυπο με τον Καρέτσα και τους Έλληνες διεθνείς στον αγώνα με την Γερμανία στο Nations League
Πανηγυρικό στιγμιότυπο με τον Καρέτσα και τους Έλληνες διεθνείς στον αγώνα με τη Γερμανία στο Nations League / Φωτογραφία: KLODIAN LATO / Eurokinissi

Η εκτός έδρας σπουδαία αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (13/11).

Επιστροφή στο Nations League για την Εθνική Ελλάδας, με το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να... ψάχνει τρεις βαθμούς στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια, ώστε να «κλειδώσει» την πρόκριση στα προημιτελικά. Η αρχή γίνεται στην Ολλανδία, την οποία η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει εκτός έδρας, σε ένα απαιτητικό παιχνίδι.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με οκτώ βαθμούς στην κορυφή του ομίλου, ενώ η Γερμανία ακολουθεί με πέντε. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά, τόσο από το ALPHA, όσο και από το Novasports Start.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (13/11)

  • 19:00 Μολδαβία – Καζακστάν, Novasports Start
  • 21:45 Σκωτία – Βόρεια Μακεδονία, Novasports Premier League
  • 21:45 Ανδόρα – Γιβραλτάρ, Novasports Extra 3
  • 21:45 Λουξεμβούργο – Εσθονία, Novasports Extra 2
  • 21:45 Σλοβακία – Νήσοι Φερόες, Novasports Extra 1
  • 21:45 Ολλανδία – Ελλάδα, Novasports Start / ALPHA
  • 21:45 Λιχτενστάιν – Αζερμπαϊτζάν, Novasports News
  • 21:45 Σλοβενία – Ελβετία, Novasports 3HD
  • 21:45 Σερβία – Γερμανία, Novasports 2HD
  • 21:45 Βουλγαρία – Ισλανδία, Novasports 5HD
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