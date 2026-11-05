Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την ευρωπαϊκή «μάχη» του ΟΦΗ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά και τα υπόλοιπα ματς του Europa League - iefimerida.gr

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει σίγουρα η εκτός έδρας αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Στις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (5/11) υπάρχουν πολλά και σημαντικά ματς. Αλλά δίχως άλλο στη λίστα αυτών ξεχωρίζει η εκτός έδρας αναμέτρηση του ΟΦΗ με αντίπαλο τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

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Οι Κρητικοί ταξίδεψαν στο Βουκουρέστι και θα προσπαθήσουν να πάρουν ένα πολύ σημαντικό «διπλό» για την πορεία τους, καθώς αν και εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο τότε θα αυξήσουν κατακόρυφα τις πιθανότητές τους για πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας επίσης ξεχωρίζουν η αναμέτρηση της Μπάγερ Λεβερκούζεν με τη Μαρσέιγ με τις δύο ομάδες να έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και το ματς στην Ολλανδία μεταξύ της Αλκμάαρ με τη Γιουβέντους.

Αθλητικές μεταδόσεις: Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

19:45 Σπάρτα Πράγας-Μπόρνμουθ, Magenta Sport 9

19:45 Κρίσταλ Πάλας-Χόφενχαϊμ, Magenta Sport 8

19:45 Ρεάλ Σοσιεδάδ- Λιόν, Magenta Sport 7

19:45 Μίλαν-Φερεντσβάρος, Magenta Sport 3

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ- Μπαρτσελόνα, Novasports 4

20:00 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια, Novasports 6

21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν Μονάχου, Novasports

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια, Novasports Prime

22:00 Χάποελ Μπερ Σεβά- ΟΦΗ, Magenta Sport 5

22:00 Άλκμααρ-Γιουβέντους, Magenta Sport 8

22:00 Μπενφίκα- Λεχ Πόζναν, Magenta Sport 7

22:00 Μπάγερ Λεβερκούζεν- Μαρσέιγ, Magenta Sport 3