Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ντρισμπιώτη, τελικό Τσιάμη και τις προσπάθειες των Ελλήνων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου - iefimerida.gr

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου συνεχίζεται στο Μπέρμιγχαμ, με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη να αγωνίζεται στον τελικό του Μαραθωνίου Βάδην και να ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανοίγει το πρωινό πρόγραμμα, όπως παραδοσιακά γίνεται με το βάδην. Στο Μπέρμιγχαμ, η πρώτη σύνδεση γίνεται στις 9:30, με την απευθείας μετάδοση της ΕΡΤ.

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Το βάδην θα ξεκινήσει στο κέντρο της πόλης του Μπέρμιγχαμ, μαζί με τα υπόλοιπα αγωνίσματα που διεξάγονται σε δημόσιο δρόμο.

Μαζί με την Ντρισμπιώτη αγωνίζονται οι Τσινοπούλου και Φιάσκα, ενώ στις 9:30 ξεκινάει παράλληλα και ο Μαραθώνιος Βάδην των ανδρών, με τους Παπαμιχαήλ, Κελεπούρη, Καραγιάννη να δίνουν τη δική τους.

Ο όγδοος τελικός του Τσιάμη

Φυσικά, τεράστιο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τελικός του τριπλούν, ο οποίος ξεκινάει στις 22:17, στο βραδινό πρόγραμμα των αγώνων που μεταδίδεται από την ΕΡΤ.

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Εκεί όπου ο απίθανος, 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης μπαίνει να κάνει άλματα για όγδοη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό.

Στη μάχη του επτάθλου η Ντραγκομίροβα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

Μετά το τέλος του δεκάθλου, είναι σειρά του επτάθλου, με την Ανταστασία Ντραγκομίροβα να κάνει τη δική της προσπάθεια στο Μπέρμιγχαμ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αγωνιστεί στο μήκος, στις 12:25 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ, ενώ συνεχίζει με τον ακοντισμό (13:55) και στο βραδινό πρόγραμμα ολοκληρώνει με τα 800μ. (21:45).

Το μεσημέρι, στις 13:50 διεξάγεται και ο προκριματικός του μήκους γυναικών, με τις Γκόγκα και Μπέση.