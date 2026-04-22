Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μπέρνλι - Μάντσεστερ Σίτι και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα - iefimerida.gr

Στις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (22/4) ξεχωρίζει αιχνίδι της Μπέρνλι με τη Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League.

Το παιχνίδι του συνόλου του Πεπ Γκουαρντιόλα κόντρα σε μία από τις τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας της Premier League είναι, αν μη τι άλλο, αυτό που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Τετάρτης (22/4).

Μιας και αν οι «πολίτες» πάρουν ακόμα μία νίκη φτάνουν στην κορυφή της βαθμολογίας του αγγλικού πρωταθλήματος την Άρσεναλ, όπου νίκησαν στο μεταξύ τους μεγάλο ματς που έγινε την Κυριακή (19/4).

Σημαντικό ματς και για την Μπάγερν Μονάχου, που έχει κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα στη Γερμανία, αλλά θέλει να περάσει και στην επόμενη φάση του Κυπέλλου στο εκτός έδρας ματς κόντρα στη φορμαρισμένη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Τέλος, Αταλάντα και Λάτσιο αναμετριούνται για μία θέση στον τελικό του Coppa Italia, εκεί όπου ήδη περιμένει η Ίντερ, μετά τον θρίαμβο επί της Κόμο και σκορ 3-2, ενώ η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Θέλτα στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστική της La Liga και σε πιθανή επικράτησή της κάνει ακόμη ένα μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος με τον Χάνσι Φλικ στον πάγκο της.

Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας αναλυτικά: