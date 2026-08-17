Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ηρακλής - Βόλος και όλη τη δράση της ημέρας σε ποδόσφαιρο και τένις - iefimerida.gr

Το Ηρακλής - Βόλος για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (17/8).

Πλούσια είναι η αθλητική δράση τη Δευτέρα (17/8), με το παιχνίδι του Ηρακλή απέναντι στον Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδας Superbet να βρίσκεται στο επίκεντρο του ελληνικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, συνεχίζεται η δράση στα τουρνουά τένις του Σινσινάτι, ενώ το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αναμετρήσεις από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία.

Οι μεταδόσεις της Δευτέρας (17/8):

18:00 | ATP Masters 1000 Σινσινάτι – COSMOTE SPORT 6 HD

18:00 | WTA 1000 Σινσινάτι – Novasports 6HD

20:00 | WTA 1000 Σινσινάτι – Novasports 6HD

21:00 | Ηρακλής - Βόλος – ΣΚΑΪ

22:00 | ATP Masters 1000 Σινσινάτι – COSMOTE SPORT 6 HD

22:00 | Κάρντιφ - Ρέξαμ – COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 | Ντεπορτίβο Λα Κορούνια - Έλτσε – COSMOTE SPORT 1 HD

22:15 | Παλέρμο - Λέτσε – Novasports Prime

22:15 | Κάζα Πία - Μπενφίκα – COSMOTE SPORT 2 HD