Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Classico και τη «μάχη» του Κωστούλα κόντρα στη Λίβερπουλ - iefimerida.gr

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας τα βλέμματα όλων πέφτουν στο Classico, αλλά και στη νέα μεγάλη δοκιμασία του Κωστούλα με την Μπράιτον κόντρα στη Λίβερπουλ.

Στις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (25/10) υπάρχουν πολλά και σημαντικά ματς. Ωστόσο, κανένα δεν συγκρίνεται με το Classico με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μία αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά στην πορεία και την οικονομία του πρωταθλήματος με τους Καταλανούς τα τελευταία χρόνια να έχουν πάρει τον... αέρα των «μερένχες».

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Δύσκολο εκτός έδρας ματς για την Μπράιτον απέναντι στη Λίβερπουλ. Ο Χαράλαμπος Κωστούλας θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί με γκολ του απέναντι στους «μεγάλους» της Premier League και θέλει να σκοράρει στους «κόκκινους» του Μερσεϊσάιντ, όπως έκανε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Άρσεναλ.

Από τα υπόλοιπα ματς της Premier League σίγουρα πολλά βλέμματα τραβάει και το παιχνίδι της Χαλ με την Μπρέντφορντ με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να αναμένεται να είναι και πάλι βασικός. Δύσκολο έργο για τη Γιουβέντους στην Ιταλία πιο... βατό το πρόγραμμα της ημέρας για την Ίντερ.

Αθλητικές μεταδόσεις: Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας (Κυριακή -25/10)

13:30 Ίντερ-Φιορεντίνα,Magenta Sport 1

14:00 Χιμπέρνιαν-Σέλτικ, Magenta Sport 3

15:30 PSV- Φέγενορντ, Novasports 2

16:00 Λίβερπουλ-Μπράιτον, Novasports Premier League

16:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ, Novasports Prime

16:00 Χαλ-Μπρέντφορντ, Novasports Start

16:00 Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ, Novasports 4

16:30 Χόφενχαϊμ-Μπάγερ Λεβερκουζεν, Novasports 6

18:30 Φράιμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου, Novasports 3

19:00 Λέτσε-Γιουβέντους, Magenta Sport 1

21:45 Ουντινέζε-Μίλαν, Magenta Sport 1

22:00 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, Magenta Sport 3

22:30 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Ακαντέμικο ντε Βισέου