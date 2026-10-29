Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Euroleague και Βόλος - Ατρόμητος στο Κύπελλο Ελλάδας - iefimerida.gr

«Πλούσια» αγωνιστική δράση στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Πέμπτης (29/10), με το παιχνίδι ανάμεσα σε Βόλο και Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδας να ξεχωρίζει.

Αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Πέμπτης (29/10), με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Βόλο και Ατρόμητο να «κλείνει» την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα ξεκινήσει στις 18:00, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά από το ΣΠΟΡ FM TV 1.

Σε ότι αφορά τα μπασκετικά, υπάρχει το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε για την Euroleague. Το τζάμπολ θα γίνει στις 21:45 και ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

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