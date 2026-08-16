Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι για τον τελικό του Community Shield - iefimerida.gr

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στην Αγγλία, που διεκδικούν Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις.
Ώρα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν μεταξύ Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι. Στον τελικό του Κάρντιφ για το Community Shield, οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, με τον Χρήστο Τζόλη να αναζητά την πρώτη στιγμή δόξας του με τους «κανονιέρηδες».
Σε ένα ματς που μαγνητίζει τα βλέμματα, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 17:00 και μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 Σπορ.
Συνέχεια στη La Liga με δύο αναμετρήσεις
Η σέντρα της 1ης αγωνιστικής στη La Liga έγινε το Σάββατο (15/8), με τη δράση να συνεχίζεται απόψε. Η Εσπανιόλ υποδέχεται τη Λεβάντε στις 20:00, σε παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 7, ενώ η Θέλτα αντίστοιχα την Οσασούνα, σε παιχνίδι που θα δείτε στο Cosmote Sport 3.
Ενώ δράση υπάρχει και στην Ιταλία, σε παιχνίδι για το Coppa Italia, με τη Λάτσιο να αντιμετωπίζει τη Μάντοβα στις 22:15, σε ματς που θα δείτε στο Novasports Prime.
Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- 15:30 Γουότφορντ - Σαουθάμπτον, Cosmote Sport 3
- 17:00 Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι, ΕΡΤ2 Σπορ
- 18:00 Ρέιντζερς - Σεντ Μίρεν, Cosmote Sport 8
- 18:00 Ρασίνγκ Σανταντέρ - Βιγιαρεάλ, Cosmote Sport 1
- 20:00 Εσπανιόλ - Λεβάντε, Cosmote Sport 7
- 22:15 Λάτσιο - Μάντοβα, Novasports Prime
- 22:30 Μπράγκα - Ζιλ Βιθέντε, Cosmote Sport 2
- 22:30 Θέλτα - Οσασούνα, Cosmote Sport 3
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