Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις «μάχες» του Βόλου με την Κηφισιά, του Άρη με τον Παναιτωλικό, αλλά και τη «μονομαχία» Τζόλη με Τζολάκη στην Αγγλία - iefimerida.gr

Στις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου ξεχωρίζουν τα ματς του Βόλου με την Κηφισιά και του Άρη με τον Παναιτωλικό για τη Super League.

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας υπάρχουν πολλά και σημαντικά παιχνίδια. Τόσο για τη Super League, όσο και για αρκετά ακόμα κορυφαία πρωταθλήματα. Στα μέρη μας ο Βόλος υποδέχεται την Κηφισιά οι δύο ομάδες έχουν τελείως διαφορετική πορεία για την ώρα στο πρωτάθλημα και αυτό φαίνεται και από τη βαθμολογική τους συγκομιδή για την ώρα.

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Στο Κλεάνθης Βικελίδης θέλει να επιστρέψει στις νίκες και τα θετικά αποτελέσματα και φιλοδοξεί ότι θα το κάνει με αντίπαλο τον Παναιτωλικό. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου μετράει έξι ήττες σερί στη Super League και ζητάει εδώ και... τώρα τη νίκη, ώστε να πάρει βαθμολογική ανάσα και να δει το μέλλον της στην κατηγορία με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Στα διεθνή παιχνίδια που διεξάγονται το Σάββατο (7/11) αν μη τι άλλο ξεχωρίζει η ελληνική «μονομαχία» στο Βόρειο Λονδίνο, μεταξύ του Χρήστου Τζόλη και του Κωνσταντίνου Τζολάκη με τους δύο Έλληνες να θέλουν να δώσουν τη δική τους νότα στο ματς της Άρσεναλ με τη Χαλ για την 10η αγωνιστική της Premier League. Παιχνίδι και μάλιστα δύσκολο για την Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα που σκόραρε με αντίπαλο τη Ρεάλ Μπέτις στο Champions League.

Αθλητικές μεταδόσεις: Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

14:30 Λιντς-Τότεναμ, NovaSports Premier League

14:45 Πανσερραϊκός - Απόλλων 1926, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

16:30 Πάντερμπορν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Novasports 6

16:30 Μπορούσια Ντόρτμουντ-Έλβερσμπεργκ, Novasports 4

16:30 Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου, Novasports 3

17:00 Άρσεναλ- Χαλ, Novasports Premier League

17:00 Φούλαμ-Νιούκαστλ, Novasports Start

17:00 Βόλος-Κηφισιά, Magenta Sport 1

19:30 Άρης-Παναιτωλικός, Novasports 1

19:30 Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι, Novasports Premier League

21:45 Ρόμα-Σασουόλο, Magenta Sport 2

22:00 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης, Magenta Sports 3

22:30 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μορεϊρένσε, Magenta Sport 3