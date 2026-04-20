Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-ΠΑΟΚ για τη Handball Premier και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα - iefimerida.gr

Ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ της Handball Premier στις αθλητικές μεταδόσεις, ενώ Premier League και Serie A έχουν τη τιμητική τους.

H ποδοσφαιρική δράση δεν λείπει από τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας, ωστόσο στο πρόγραμμα την παράσταση «κλέβει» το ντέρμπι «δικεφάλων» στην Handball Premier, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν τη τιμητική τους και οι «μάχες» σε Premier League και Serie A τραβούν τα βλέμματα, ενώ ξεχωρίζει και ο τελικός του UEFA Youth League, με την Κλαμπ Μπριζ και τη Ρεάλ Μαδρίτης να διεκδικούν την κορυφή της Ευρώπης.

Με ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα οι αθλητικές μεταδόσεις

Ώρα... ημιτελικών στην Ηandball Premier! ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ετοιμάζονται να κονταροχτυπηθούν με φόντο το εισιτήριο για τους τελικούς και την διεκδίκηση του πρωταθληματικού «στέμματος», με την πρόκριση να κρίνεται στις δυο νίκες. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν το πλεονέκτημα έδρας και θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στο «σπίτι» τους, σε ένα παιχνίδι που δεν θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους λόγω τιμωρίας.

Στα μεταξύ τους παιχνίδι στην κανονική διάρκεια, οι Θεσσαλονικείς είχαν μια εντός έδρας νίκη με 29-27 κόντρα στην «Ένωση», ενώ ο επόμενος αγώνας των δυο ομάδων είχε λήξει ισόπαλος, χωρίς νικητή. Υπενθυμίζεται ότι το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού της Handball Premier είναι Ολυμπιακός - Ιωνικός.



Σε ότι αφορά την ποδοσφαιρική δράση, η 33η αγωνιστική της Premier League ρίχνει την αυλαία της με ένα παιχνίδι όπου υπάρχει και... άρωμα Ελλάδας μιας και η Γουέστ Χαμ του «δικού» μας Ντίνου Μαυροπάνου «καίγεται» για το διπλό στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας προκειμένου να κάνει ένα ακόμη βήμα παραμονής στα μεγάλα σαλόνια μιας και «παλεύει» να σώσει την κατηγορία ούσα στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη.

Από την άλλη, η 33η αγωνιστική της Serie A ολοκληρώνεται με το Λέτσε - Φιορεντίνα, με τη νίκη για τους γηπεδούχους να είναι μονόδρομος μιας και παραμένουν «κολλημένοι» στη ζώνη του υποβιβασμού. Τέλος, δεσπόζει και ο τελικός του UEFA Youth League ανάμεσα στη Κλαμπ Μπριζ και την Ρεάλ Μαδρίτης.



Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ - ΠΑΟΚ Greek Handball Premier

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας - ΑΕ Ψυχικού Elite League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι - Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League 2025-26

19:25COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD UEFA Youth League 2025-26 Τελικός

21:30 Novasports Start Ντεπορτίβο λα Κορούνια - Μιράντες Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε - Φιορεντίνα Serie A 2025-26

22:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας - Γουέστ Χαμ Premier League 2025/26