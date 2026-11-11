Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» του Άρη και του Περιστερίου - iefimerida.gr

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν τα ευρωπαϊκά ματς που δίνουν τόσο ο Άρης, όσο και το Περιστέρι.

Στις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (11/11) τα βλέμματα όλων πέφτουν στα παιχνίδια που δίνουν ο Άρης και το Περιστέρι στο Eurocup και το BCL αντίστοιχα. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη θέλουν να δώσουν συνέχεια στις καλές τους εμφανίσεις με νίκη στο εντός έδρας ματς με τη Ρίγα Ζέλι. Αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι από το πρώτο, μέχρι και το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

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Τώρα όσον αφορά το Περιστέρι που αγωνίζεται στο Basketball Champions League τα δεδομένα δεν είναι και τόσο πολύ... διαφορετικά με την ομάδα της Αττικής να ψάχνει την εντός έδρας νίκη απέναντι στη Βαρέζε. Ένα ματς που έχει πολλές δυσκολίες.

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας υπάρχουν και αρκετές σημαντικές «μονομαχίες» για τη 11η αγωνιστική της Euroleague με την Παρτίζαν να αγωνίζεται στο Βελιγράδι με αντίπαλο την Μπασκόνια με τους Σέρβους να έχουν στα χαρτιά τον πρώτο λόγο, ενώ στο Παρίσι η Παρί υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσέ με την ομάδα του Σαρούνας Γιασισκεβίτσιους να ψάχνει ακόμα μία νίκη με τον δικό της τρόπο για να ανέβει ακόμα πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα.

Αθλητικές μεταδόσεις: Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τρίτης (11/11)

19:00 Σερβία- Ελλάδα, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

19:30 Περιστέρι-Βαρέζε, Μagenta Sport 4

20:00 Άρης- Ρίγα Ζέλι, Novasports Prime

20:30 Ντερτόνα- Χάποελ Ιερουσαλήμ

21:00 Λεμάν- Μπούργκος, Novasports 3

21:45 Παρτίζαν- Μπασκόνια, Novasports Start

21:45 Παρί- Φενέρμπαχτσε, Novasports 4