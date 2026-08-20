Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις «μάχες» Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα playoffs του Conference League - iefimerida.gr

Σπουδαίες αναμετρήσεις στο Conference League για τις δύο ελληνικές ομάδες, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, με φόντο τη League Phase της διοργάνωσης.

Στο μενού των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, ξεχωρίζουν οι δύο μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για τα playoffs του Conference League, με τους δύο εκπροσώπους να θέλουν την πρόκριση στη League Phase.

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Για τους «πράσινους» στον δρόμο τους στέκεται εμπόδιο η Χράντετς, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκει απέναντί του την Μπραν, μια ομάδα που αντιμετώπισε και την περσινή σεζόν στο Europa League, με το ματς να λήγει 1-1

Aθλητικές μεταδόσεις: Στόχος το διπλό εισιτήριο

Ο ΠΑΟΚ ξεκινά την προσπάθειά του στα playoffs του Conference League, υποδεχόμενος την Μπραν στην Τούμπα, αφήνοντας πίσω του και τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ και την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Πρόκειται για μια ομάδα γνώριμη στον Δικέφαλο του Βορρά, αφού την αντιμετώπισε και πέρσι στην Τούμπα με το σκορ να έρχεται 1-1. Για να φτάσει ως εδώ, η Μπραν άφησε εκτός συνέχειας τον Απόλλωνα Λεμεσού, παίρνοντας τεράστια νίκη στην παράταση με 2-4. Κάτι που σημαίνει πως πρόκειται για ομάδα επικίνδυνη που έχει το γκολ.

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Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να δώσει το πέμπτο επίσημο παιχνίδι του και μέχρι στιγμής το πιο σημαντικό, αφού με νίκη θέτει γερές βάσεις για να βρίσκεται στη League Phase του Conference League. Αντίπαλος σε αυτή του τη δοκιμασία είναι η Χράντετς Κράλοβε.

Η εικόνα των «πρασίνων» δεν ήταν ιδανική, αλλά, όπως έχει τονίσει πολλές φορές ο προπονητής της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ, σημασία έχει το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, κάτι που η ομάδα του έχει φέρει ως τώρα.

Από την άλλη πλευρά, η Χράντετς Κράλοβε θεωρείται το αουτσάιντερ του ζευγαριού, έχοντας προηγουμένως αποκλειστεί από την Μπεσίκτας στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Τσέχοι ηττήθηκαν με 1-0 και στα δύο παιχνίδια και πλέον συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Conference League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

20:45 ΠΑΟΚ - Μπραν OPEN TV

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21:30 Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε ΣΚΑΪ