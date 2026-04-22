 Αθλητικές μεταδόσεις: Που θα δείτε τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Αθλητικές μεταδόσεις: Που θα δείτε τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι απέναντι στον Άρη
Φωτογραφία: ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
EΠΙΜΕΛΕΙΑ:
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η ώρα και το κανάλι της πρώτης αναμέτρησης των τελικών του FIBA Europe Cup ανάμεσα σε Μπιλμπάο και ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου έχει ήδη μπει σε ρυθμούς τελικών, ξεκινώντας την προετοιμασία της για το μεγάλο ραντεβού με την ιστορία. Οι «ασπρόμαυροι» ανεβάζουν σταδιακά ένταση στις προπονήσεις, με στόχο να παρουσιαστούν απόλυτα έτοιμοι σε μια σειρά που αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική.

Το κανάλι και η ώρα της πρώτης «μάχης» του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο

Το τεχνικό επιτελείο έχει ρίξει μεγάλο βάρος στην ανάλυση του αντιπάλου, με ειδικά sessions τακτικής τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο εντός παρκέ. Στόχος είναι ο ΠΑΟΚ να εμφανιστεί διαβασμένος και προσαρμοσμένος στα δυνατά σημεία της Μπιλμπάο, εκμεταλλευόμενος κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Ο πρώτος τελικός του ζευγαριού είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (22/4) στις 19:15, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ Σπορ 2, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλων των φίλων του μπάσκετ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ