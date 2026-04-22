Αθλητικές μεταδόσεις: Που θα δείτε τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο - iefimerida.gr

Η ώρα και το κανάλι της πρώτης αναμέτρησης των τελικών του FIBA Europe Cup ανάμεσα σε Μπιλμπάο και ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου έχει ήδη μπει σε ρυθμούς τελικών, ξεκινώντας την προετοιμασία της για το μεγάλο ραντεβού με την ιστορία. Οι «ασπρόμαυροι» ανεβάζουν σταδιακά ένταση στις προπονήσεις, με στόχο να παρουσιαστούν απόλυτα έτοιμοι σε μια σειρά που αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική.

Το κανάλι και η ώρα της πρώτης «μάχης» του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο

Το τεχνικό επιτελείο έχει ρίξει μεγάλο βάρος στην ανάλυση του αντιπάλου, με ειδικά sessions τακτικής τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο εντός παρκέ. Στόχος είναι ο ΠΑΟΚ να εμφανιστεί διαβασμένος και προσαρμοσμένος στα δυνατά σημεία της Μπιλμπάο, εκμεταλλευόμενος κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Ο πρώτος τελικός του ζευγαριού είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (22/4) στις 19:15, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ Σπορ 2, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλων των φίλων του μπάσκετ.