Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη «μάχη» του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Conference League - iefimerida.gr

Στις σημερινές (5/11) αθλητικές μεταδόσεις τα βλέμματα είναι στραμμένα στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός είναι ιδιαίτερα ανεβασμένος σε Ελλάδα και Ευρώπη, φιγουράρει στην κορυφή της Super League και στο Conference πανηγυρίζει τη μια νίκη μετά την άλλη. Κάτι στο οποίο θέλει να δώσει συνέχεια και στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

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Με Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας οι αθλητικές μεταδόσεις

Στις 22:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ένας αγώνας που θα καλυφθεί τηλεοπτικά τόσο σε ελεύθερο κανάλι, αυτό του ΑΝΤ1, όσο και στο συνδρομητικό MAGENTA SPORT 4.

Οι «πράσινοι» που βρίσκονται σε καλό φεγγάρι, φιγουράρουν στην κορυφή της League Phase με το απόλυτο των έξι βαθμών και θέλουν να συνεχίσουν από εκεί που... σταμάτησαν με στόχο όχι απλά την 24αδα, αλλά την οκτάδα που δίνει απευθείας πρόκριση στους «16».

«Ένα βήμα τη φορά. Είναι άλλο ένα παιχνίδι στη διοργάνωση. Είχαμε πολύ δύσκολη κλήρωση στη League Phase και δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος, τους αντιμετωπίζουμε όλους με σεβασμό. Για εμάς έχει σημασία να πάρουμε άλλη μία νίκη.

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Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και εμείς δεν είμαστε τόσο καλοί ακόμα ώστε να θεωρούμε δεδομένες τις νίκες. Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε ακόμα. Όταν φτάσουμε στο υψηλότερο επίπεδο το ξανασυζητάμε», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίστρουπ.

Όσο για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, βρίσκεται στην 23η θέση της League Phase και... καίγεται για βαθμούς καθώς δεν έχει ακόμη πάρει νίκη και μετρά μια ισοπαλία και μια ήττα, ενώ προέρχεται από ισοπαλόα 0-0 με τη Σλάβια Πράγας στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας που είναι δεύτερη στην βαθμολογία και στο -1 από την πρωτοπόρο Λέφσκι.

Στα άλλα ματς της ημέρας στο Conference League, ξεχωρίζει η «μάχη» της Μπράιτον του Κωστούλα με την Χετάφε στην Ισπανία, το ματς της Τραμπζονσπό του Σαλάχ με την Φράιμπουργκ καθώς και τα Τβέντε - Πάφος, Άγιαξ - Μίτιλαντ και Αταλάντα - Καϊράτ Αλματι.

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Conference League:

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22:00 ANT1 Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας UEFA Conference League 2026-27

22:00 Magenta Sport 4 Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας UEFA Conference League 2026-27

22:00 Magenta Sport 9 Χετάφε - Μπράιτον UEFA Conference League 2026-27