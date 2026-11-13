Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα και τα υπόλοιπα ματς της EuroLeague

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπαρτσελόνα δεσπόζει στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Η 11η αγωνιστική της EuroLeague βρίσκει τον Παναθηναϊκό AKTOR σε ένα παραδοσιακό ζευγάρι της διοργάνωσης, να υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο T-Center.
Παιχνίδι που φυσικά μαγνητίζει τα βλέμματα στις μπασκετικές μεταδόσεις της ημέρας. Οι «πράσινοι» είναι πρωτοπόροι στην EuroLeague και με ρεκόρ 8-2 θέλουν να συνεχίσουν να κερδίζουν και να μείνουν στην κορυφή.
Την ώρα που η Μπαρτσελόνα αριβάρει στην Αθήνα χωρίς τον τραυματία Κέβιν Πάντερ. Σε ένα παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 σε μετάδοση από το Novasports Prime.
Νωρίτερα (19:30, Novasports 5) η Εφές υποδέχεται τη Βίρτους, ενώ η Βιλερμπάν φιλοξενεί την Μπεσίκτας (21:30, Novasports 4).
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- 16:30 Γλαύκος Έσπερος - Κόροιβος Αμαλιάδας, ΕΡΤ2 Σπορ (Elite League)
- 16:30 ΠΑΟΚ - Άρης, ΕΡΤ2 Σπορ (Volley League)
- 19:30 Εφές - Βίρτους, Novasports 5 (EuroLeague)
- 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα, Novasports Prime (EuroLeague)
- 21:30 Βιλερμπάν - Μπεσίκτας, Novasports 4 (EuroLeague)