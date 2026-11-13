 Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα και τα υπόλοιπα ματς της EuroLeague
ΣΠΟΡ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα και τα υπόλοιπα ματς της EuroLeague

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Ο Παναθηναϊκός AKTOR καθάρισε στο φινάλε την Μπασκόνια
Ο Ματίας Λεσόρ πανηγυρίζει στο ματς με την Μπασκόνια / Φωτογραφία: ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπαρτσελόνα δεσπόζει στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Η 11η αγωνιστική της EuroLeague βρίσκει τον Παναθηναϊκό AKTOR σε ένα παραδοσιακό ζευγάρι της διοργάνωσης, να υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο T-Center.

Παιχνίδι που φυσικά μαγνητίζει τα βλέμματα στις μπασκετικές μεταδόσεις της ημέρας. Οι «πράσινοι» είναι πρωτοπόροι στην EuroLeague και με ρεκόρ 8-2 θέλουν να συνεχίσουν να κερδίζουν και να μείνουν στην κορυφή.

Την ώρα που η Μπαρτσελόνα αριβάρει στην Αθήνα χωρίς τον τραυματία Κέβιν Πάντερ. Σε ένα παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 σε μετάδοση από το Novasports Prime.

Νωρίτερα (19:30, Novasports 5) η Εφές υποδέχεται τη Βίρτους, ενώ η Βιλερμπάν φιλοξενεί την Μπεσίκτας (21:30, Novasports 4).

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

  • 16:30 Γλαύκος Έσπερος - Κόροιβος Αμαλιάδας, ΕΡΤ2 Σπορ (Elite League)
  • 16:30 ΠΑΟΚ - Άρης, ΕΡΤ2 Σπορ (Volley League)
  • 19:30 Εφές - Βίρτους, Novasports 5 (EuroLeague)
  • 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα, Novasports Prime (EuroLeague)
  • 21:30 Βιλερμπάν - Μπεσίκτας, Novasports 4 (EuroLeague)
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