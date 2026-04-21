Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό και τα play in της Euroleague - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Μονακό στην «μάχη» των play in, με φόντο την πρόκριση στα playoffs της Euroleague.

Μετά το πέρας της κανονικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός AKTOR τερμάτισε στην έβδομη θέση και έτσι έχει δύο ευκαιρίες για να προκριθεί στα playoffs. Με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να θέλει να «καθαρίσει» από απόψε, απέναντι στους Μονεγάσκους.

Θυμίζουμε πως ο νικητής αυτού του ζευγαριού των play in παίρνει οριστικά την έβδομη θέση και παίζει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στη Βαλένθια για τα playoffs, με φόντο το Final Four της Αθήνας.

Οι «πράσινοι» πέραν του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ θα παραταχθούν πλήρεις, απέναντι στη Μονακό που αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στη διάρκεια της σεζόν, κυρίως οικονομικής φύσεως που αποψίλωσαν το ρόστερ. Ωστόσο στο ένα παιχνίδι παραμένει πάντοτε επικίνδυνη στο ένα ματς.

Για αυτό και ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να σκέφτεται αυτό το ματς και μόνο, όχι το Final Four. Παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τρίτης (21:00) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Ενώ θυμίζουμε πως ο ηττημένος του ζευγαριού θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία, κόντρα στον νικητή της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα - Ερυθρού Αστέρα. Παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τρίτης (21:45) και θα μεταδοθεί από το Novasports 4.

