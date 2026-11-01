Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ και τα υπόλοιπα ματς της Super League - iefimerida.gr

Στις σημερινές (1/11) αθλητικές μεταδόσεις δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που κοντράρονται στο ΟΑΚΑ.

Η Super League... καλωσορίζει τον Νοέμβριο με ένα από τα πιο παραδοσιακά ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου που διαχρονικά προσφέρει άπλετες συγκινήσεις. Μια «μάχη» που αν και είναι νωρίς μέσα στη σεζόν μπορεί να έχει τη δική της σημασία ιδιαίτερα αν επικρατήσει το "τριφύλλι" που θα προσπεράσει τον Ολυμπιακό στην βαθμολογία και θα επανέλθει στην κορυφή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ και Super League οι αθλητικές μεταδόσεις

Ο Παναθηναϊκός θέλει με... σύμμαχο τον κόσμο του να πάρει μια ακόμη νίκη που μπορεί να αποδειχθεί-χρυσάφι, με την ομάδα του Νίστρουπ να βρίσκεται πλέον δεύτερη με 21 βαθμούς μετά το διπλό του Ολυμπιακού στην Λεωφόρο. Η ΑΕΚ θέλει να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και να μειώσει τη ψαλίδα από την κορυφή καθώς βρίσκεται στο -4 από το «τριφύλλι» με 17 πόντους, αλλά έχει ματς λιγότερο λόγω του ότι είχε αναβληθεί ο αγώνας της με τον Ατρόμητο.

Στις 19:30 η σέντρα του αθηναϊκού ντέρμπι, με το πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας να είναι αυτό ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Άρη στις 17:00, με τους Βοιωτούς όχι απλά να «καίγονται» για βαθμούς καθώς παραμένουν χωρίς νίκη στη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά δεν έχουν πετύχει ούτε ένα γκολ μέχρι στιγμής στη Super League. Ανεβασμένοι οι Θεσσαλονικείς που προέρχονται από την επικράτηση επί του Ατρομήτου και είναι τέταρτοι με 16 βαθμούς.

Στις 18:00, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον ΟΦΗ που προέρχεται από τον θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ στο Παγκρήτιο, με τον «δικέφαλο του βορρά» να φιλοξενεί στις 19:00 τον Astera AKTOR και να θέλει τη νίκη για να μην χάσει περαιτέρω την επαφή με την κορυφή μιας και έχει υποχωρήσει πέμπτος με 15 βαθμούς. Στην 11η θέση με 6 πόντους οι Αρκάδες που θα έχουν στον πάγκο τους τον Κοντοέ μετά τη λύση της συνεργασίας τους με τον Γιώργο Αντωνόπουλο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της Super League