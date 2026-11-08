Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και τα υπόλοιπα παιχνίδια της Super League - iefimerida.gr

Στις σημερινές (8/11) αθλητικές μεταδόσεις δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που κοντράρονται στο Φάληρο.

Το πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι δίνουν στη φετινή Super League, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, με τις δυο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και την πρώτη σέντρα να δίνεται στις 21:00.

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Από εκεί και πέρα, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός έχει εκτός έδρας δοκιμασία με τον Ηρακλή, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό, ο Asteras AKTOR αντιμετωπίζει την Καλαμάτα και ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Ατρόμητο.

Με ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ οι αθλητικές μεταδόσεις

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το μεγάλο διπλό με την Κηφισιά στις καθυστερήσεις, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη, απέναντι στον Astera AKTOR στην Τούμπα. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στην δεύτερη θέση με 22 πόντους και το -2 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ενώ ο Δικέφαλος είναι τέταρτος με 18 και έχει χάσει έδαφος από την κορυφή.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει την ξέφρενη πορεία του και να παραμείνει στο ρετιρέ της βαθμολογίας ωστόσο έχει επικίνδυνη έξοδο στην έδρα του Ηρακλή. Η ΑΕΚ μετά την υπερπροσπάθεια κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, στρέφει την προσοχή της ξανά στο πρωτάθλημα και θέλει μόνο τη νίκη απέναντι στον Λεβαδειακό που την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχε τα πρώτα του γκολ στη Super League.

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Μεγάλο ενδιαφέρον έχει το πελοποννησιακό ντέρμπι ανάμεσα στον Astera AKTOR και την Καλαμάτα στην Τρίπολη, ενώ ο ΟΦΗ μετά το τεράστιο διπλό του κόντρα στην Χάποελ στο Europa League, θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες τους απέναντι σε έναν Ατρόμητο που «καίγεται» για νίκη καθώς έχει πλέον υποχωρήσει στην προτελευταία θέση.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της Super League

17:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός Novasports 1 League

17:00 Asteras AKTOR - Καλαμάτα Magenta Sport 1 League

17:30 Ηρακλής - Παναθηναϊκός ΣΠΟΡ ΦΜ TV1

18:00 ΟΦΗ - Ατρόμητος Magenta Sport 2 League

21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ Magenta Sport 1 League