Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον τελικό της Κατερίνας Στεφανίδη στο άλμα επί κοντώ και την πρεμιέρα του Τσιτσιπά - iefimerida.gr

Η Κατερίνα Στεφανίδη βρίσκεται στον τελικό για το άλμα επί κοντώ και θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Αρκετές είναι οι ελληνικές παρουσίες στη σημερινή μέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με την Κατερίνα Στεφανίδη να ξεχωρίζει στον τελικό του άλματος επί κοντώ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 21:50. Η 36χρονη θα συμμετάσχει στον 7ο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας της, έχοντας κάνει άλμα στα 4,50, την καλύτερη φετινή της επίδοση.

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Οι ελληνικές συμμετοχές της Πέμπτης (13/8):

12:55 -Ύψος Γυναικών, προκριματικός: Παναγιώτα Δόση

13:05 – 200 μ. Ανδρών, προκριματικός: Σωτήρης Γκαραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος

15:35 – Ακοντισμός Ανδρών, προκριματικός Α’ γκρουπ: Δημήτρης Τσίτσος

21:50 – Επί κοντώ Γυναικών, τελικός: Κατερίνα Στεφανίδη, Αριάδνη Αδαμοπούλου

22:05 – 200 μ. Ανδρών, ημιτελικοί: Γκαραγκάνης / Μυριανθόπουλος, εφόσον προκριθούν

22:45 – Δισκοβολία Ανδρών, τελικός: Δημήτρης Παυλίδης

Πρεμιέρα και για τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει τις υποχρεώσεις του για το 1000ρι Masters στο Σινσινάτι και θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο τον Βαλεντίν Ρουαγιέ.

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Εφόσον ο Έλληνας τενίστας πάρει την πρόκριση, θα βρει στον δρόμο του τον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ, ένα από τα φαβορί του τουρνουά.

Ο Στέφανος έχει αναμετρηθεί με τον Γάλλο αντίπαλο του μια φορά στην παρελθόν, στο περσινό Γουίμπλεντον, στο οποίο ηττήθηκε και ψάχνει έτσι την πρώτη του νίκη απέναντί του.

12:30 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

12:55 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Ύψος Προκριματικός Δόση ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

13:05 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 200 μ.Προκριματικός Γκαραγκάνης, Μυριανθόπουλος ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

15:30 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

16:55 Ακοντισμός Προκριματικός Β' Γκρουπ Τσίτσος ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

18:00 ATP Masters 1000 2026 COSMOTE SPORT 5 HD

20:30 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

21:30 Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ OPEN TV