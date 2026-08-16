Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους τελικούς των Καραλή, Τζένγκο, Χρήστου και Τσιτσιπά - iefimerida.gr

Σημαντική μέρα για τους Έλληνες αθλητές στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Στίβου και Κολύμβησης, με τις προσπάθειές τους να ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις.

Εμμανουήλ Καραλής, Ελίνα Τζένγκο και Απόστολος Χρήστου μαγνητίζουν πάνω τους τα βλέμματα στο πρόγραμμα της Κυριακής.

Τις προσπάθειες των οποίων θα παρακολουθήσετε στο ΕΡΤ2 Σπορ, που κάνει σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και το Μπέρμιγχαμ από νωρίς το πρωί.

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Καθώς στις 9:30 θα εκκινήσει ο μαραθώνιος γυναικών και η Ματίνα Νούλα, ενώ στις 10:10 ακολουθεί αυτός των ανδρών, με τον Γιώργο Σταμούλη να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Ώρα Καραλή και Τζένγκο στο βραδινό πρόγραμμα

Όπως αναμένεται, το βραδινό πρόγραμμα θα κρίνει τα μετάλλια και τα μάτια μας είναι στραμμένα σε επί κοντώ και ακοντισμό.

Ο Εμμανουήλ Καραλής στις 21:30 μπαίνει στη «μάχη», απέναντι στους Μόντο Ντουμπλάντις και Σόντρε Γκούτορμσεν, με φόντο ένα ακόμα μετάλλιο και μια μεγάλη επίδοση, στοχεύοντας να καταρρίψει το ατομικό του ρεκόρ.

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Λίγη ώρα αργότερα, στις 21:55 παίρνει σειρά η Ελίνα Τζένγκο. Πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022, θα ψάξει ξανά μια μεγάλη επιτυχία, ερχόμενη με 59.82μ. στον προκριματικό και δείχνοντας πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Παράλληλα, όποιος θέλει να παρακολουθήσει σε ξεχωριστό feed τους αγώνες των δύο Ελλήνων, μπορεί να συνδεθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα του ERTFLIX, στο ERT Sports 1 και το ERT Sports 2.

Ο Χρήστου δείχνει έτοιμος για το μετάλλιο

Μετά την τέταρτη θέση στα 50μ. ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου θέλει να φύγει με ένα μετάλλιο από το Παρίσι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.

Μπαίνοντας στον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση, σημειώνοντας 52.94, δείχνει ότι είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί τους Ιάκοβλεφ και Τσέκον, με φόντο ένα μετάλλιο.

Η κούρσα είναι προγραμματισμένη στις 20:06 και φυσικά μεταδίδεται από το ΕΡΤ Σπορ 2.

Οι υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές έρχονται αρχικά στα πρωινά προκριματικά, με την Άρτεμις Βασιλάκη στα 400μ. ελεύθερο γυναικών, ενώ στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών θα πέσουν στην πισίνα οι Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης και Βασίλης Κακουλάκης, ενώ υπάρχουν και οι συμμετοχές των ελληνικών ομάδων σε 4Χ100 μεικτή γυναικών και ανδρών.

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Ενώ στη μάχη για τον 2ο γύρο του Cincinati Open μπαίνει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Φελίξ Οζέ Αλιασίμ. Σε παιχνίδι που θα ξεκινήσει περίπου στις 19:00 και μεταδίδεται από το Cosmote Sport 6.