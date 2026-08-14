Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και τον Τσιτσιπά - iefimerida.gr

Ο Εμμανουήλ Καραλής ρίχνεται και αυτός στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, ενώ πρεμιέρα στο 100άρι του Σινσινάτι κάνει και ο Τσιτσιπάς.

Στις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις, έντονο είναι το ελληνικό στοιχείο, όσον αφορά τις συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, αφού μερικοί από τους κορυφαίους αθλητές δίνουν σήμερα τους πρώτους τους αγώνες.

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Εμμανουήλ Καραλής, Αναστασία Ντραγκομίροβα και Ελίνα Τζένγκο είναι μερικά από τα ονόματα της ελληνικής αποστολής που θα βρεθούν στο «τερέν» με σκοπό να πάρουν τις προκρίσεις τους για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Πρεμιέρα και για τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Σινσινάτι, όπου συνεχίζει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις επί αμερικανικού εδάφους. Ο Έλληνας πρωταθλητής έμαθε την ημέρα και την ώρα της πρεμιέρας του στο Masters, απέναντι στον Βαλεντίν Ρουαγιέ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των διοργανωτών, η αναμέτρηση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 18:00 ώρα Ελλάδας (11:00 τοπική). Ο αγώνας θα ανοίξει το πρόγραμμα στο δεύτερο court της διοργάνωσης, όπου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί.

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12:30 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

12:35 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -100 μ. εμπ.7θλο Ντραγκομίροβα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

12:40 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -Ακοντισμός Προκριματικός Τζένγκο ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

12:50 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα- Επί Κοντώ Προκριματικός Καραλής, Ρίζος ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

13:25 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ύψος 7θλο Ντραγκομίροβα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

14:00 Ακοντισμός Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

18:00 WTA 1000 2026 Novasports 6HD

18:00 ATP Masters 1000 2026 COSMOTE SPORT 6 HD

19:30 Κίελo - Ζανκτ Πάουλι Novasports 3HD

20:00 WTA 1000 2026 Novasports 6HD

21:30 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΕΡΤ1

21:35 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -Σφαιροβολία 7θλο Ντραγκομίροβα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

22:00 ATP Masters 1000 2026 COSMOTE SPORT 6 HD

22:00 Γουλβς - Μπλάκμπερν COSMOTE SPORT 3 HD

22:15 Φιορεντίνα - Μπενεβέντο Novasports Prime

22:15 Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Βιτόρια Γκιμαράες COSMOTE SPORT 2 HD

22:55 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - 200 μ. 7θλο Ντραγκομίροβα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ