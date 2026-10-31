Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το ντέρμπι Ηρακλής - ΠΑΟΚ, εκτός έδρας δοκιμασία για την ΑΕΚ - iefimerida.gr

Πλούσια δράση στις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (31/10), με το ντέρμπι Ηρακλής - ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει και την ΑΕΚ να δοκιμάζεται στην έδρα των Βίκος Falcons.

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των σημερινών (31/10) αθλητικών μεταδόσεων, με τη δράση στην Basket League να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζει από την 5η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τους νεοφώτιστους Βίκος Falcons.

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Το μπασκετικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με τη Μύκονο να υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας, την Καρδίτσα να φιλοξενεί τον Κολοσσό και το Μαρούσι να τίθεται αντιμέτωπο με τον Προμηθέα.

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Basket League

15:00: Βίκος Falcons - ΑΕΚ, Basket League, ΣΠΟΡ FM TV1

16:00: Μύκονος - Δόξα Λευκάδας, Basket League, ΣΠΟΡ FM TV2

16:00: Καρδίτσα - Κολοσσός, Basket League, ΣΠΟΡ FM TV3

17:00: Μαρούσι - Προμηθέας, Basket League, ΣΠΟΡ FM TV4

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17:30: Ηρακλής - ΠΑΟΚ, Basket League, ΣΚΑΪ