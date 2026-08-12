Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, Άρης - Νάπολι και Παρί - Άστον Βίλα - iefimerida.gr

Ο Άρης δοκιμάζεται σε δυνατό φιλικό κόντρα στην Νάπολι, Παρί και Άστον Βίλα για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της χρονιάς, ενώ φουλ δράση υπάρχει και στο ευρωπαϊκό στίβου.

Στο μενού των αθλητικών μεταδόσεων, ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Άστον Βίλα, για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της χρονιάς το UEFA Super Cup, ενώ ενδιαφέρον έχει και το φιλικό του Άρη κόντρα στην Νάπολι.

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Εκτός από δράση στο ποδόσφαιρο, ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η τρίτη μέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου, που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ και έχει «ανάψει» για τα καλά μετά και το χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου.



Αθλητικές μεταδόσεις: Η Παρί έτοιμη να κατακτήσει τα πάντα

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο Champions League της ιστορίας της νικώντας την Άρσεναλ 4-3 στα πέναλτι και όπως είναι λογικό είναι το μεγάλο φαβορί σήμερα, αφού εδώ και δύο χρόνια κυριαρχεί στην Ευρώπη.

Στο Europa League, η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι μπορεί στα χαρτιά να μην μπορεί να ανταγωνιστεί τους Παριζιάνους, με τον συγκεκριμένο προπονητή στον πάγκο της όμως έχει ελπίδες να κάνει την έκπληξη.

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Ο Άρης δίνει ένα φιλικό μεγάλης δυναμικής, της μεγαλύτερης από οποιαδήποτε αναμέτρηση ελληνικής ομάδας φέτος, αφού αντιμετωπίζει ομάδα Champions League, την Νάπολι.

12:30 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

12:40 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Δισκοβολία Προκριματικός Αναγνωστοπούλου ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

13:40 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - 200 μ.Προκριματικός Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

14:00 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -Δισκοβολία Προκριματικός Αναγνωστοπούλου ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

18:30 Βόλος Elabet - Ολυμπιακός Β COSMOTE SPORT 2 HD

20:30 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

21:00 Πανιώνιος - Καλαμάτα COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 Νάπολι - Άρης Novasports Prime

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Άστον Βίλα COSMOTE SPORT 1 HD

22:00 Παρί Ζεν Ζερμέν - Άστον Βίλα MEGA